Dünya futboluna damga vuracak 60 genç yeteneği açıkladılar: Listede iki Türk var!
Dünya futbolundaki genç yetenekler günden güne ön plana çıkmaya devam ederken, 60 oyunculuk bir liste yayımlandı.
Dünya futbolundaki gelişim ve değişim tüm hızıyla sürerken, 18 yaş altı futbolcular da dikkat çekmeye devam ediyor.
İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, dünya futbolunun 18 yaş altı kategorisinde yer alan en iyi 60 genç futbolcuyu bir araya getirdi.
Listede PSG'den Ibrahim Mbaye, Bayern'den Lennart Karl, Dortmund'dan Samuele Inacio, Barcelona'dan Toni Fernandez ve Porto'dan Bernardo Lima gibi isimler yer aldı.
Türkiye'den ise iki futbolcu listede boy gösterdi.
Kayserispor'un 17 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer ile Galatasaray'ın 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Koçak, 60 kişilik listede kendisine yer buldu.
FENERBAHÇELİ DIOUF DA LİSTEDE
Ayrıca Fenerbahçe'nin henüz 18 yaşını doldurmadığı için resmi sözleşme imzalayamadığı Amara Diouf da listede bulunan isimler arasında...
İŞTE 60 FUTBOLCULUK LİSTE:
