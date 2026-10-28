Dünya futbolunda bir ilginç olay. Aynı gün ve saatte 2 farklı maça çıkacak

Johnstone Burgh, yetkililerle görüşmeler yaptıklarını ve farklı bir tarihi teklif ettiklerini belirterek "Ayrıca maç programındaki değişikliğin yaratabileceği olumsuzlukları telafi etmeye yardımcı olmak adına, bilet gelirlerinden alacağımız paydan feragat etmeyi de önerdik." ifadelerini kullandı.

Tekliflerine rağmen olumlu yönde herhangi bir değişikliğin olmadığı ve bu nedenle 21 Kasım'da oynanacak iki karşılaşmaya da ayrı kadrolarla çıkılacağı kaydedildi.