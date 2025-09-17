Dünya futbolunda olay: "İspanya, Dünya Kupası'ndan çekilebilir!"

A Milli Takım'ın da yer aldığı 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda lider olarak bulunan İspanya Milli Takımı için sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Son dönemde İsrail'e karşı tepkisini artırarak sürdüren İspanya hükümetinin alma ihtimali olan karar, futbolu doğrudan etkileyecek.

HÜKÜMET ÇEKİLME KARARI ALABİLİR



Mundo Deportivo'nun haberine göre İspanya hükümeti, İsrail'in 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanması ve ihraç edilmemesi durumunda organizasyona katılmama kararı alabilir.

