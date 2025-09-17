Dünya futbolunda olay: "İspanya, Dünya Kupası'ndan çekilebilir!"
2026 Dünya Kupası öncesi Türkiye'nin de yer aldığı eleme grubunda bulunan İspanya ile ilgili ciddi bir iddia ortaya atıldı.
A Milli Takım'ın da yer aldığı 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda lider olarak bulunan İspanya Milli Takımı için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Son dönemde İsrail'e karşı tepkisini artırarak sürdüren İspanya hükümetinin alma ihtimali olan karar, futbolu doğrudan etkileyecek.
HÜKÜMET ÇEKİLME KARARI ALABİLİR
Mundo Deportivo'nun haberine göre İspanya hükümeti, İsrail'in 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanması ve ihraç edilmemesi durumunda organizasyona katılmama kararı alabilir.
Kararın hükümet cephesinde ciddi şekilde değerlendirildiği ve duruma bağlı olarak tarihe geçecek kararı alma olasılıklarının bulunduğu kaydedildi.
GRUPTA LİDER
Türkiye'nin de bulunduğu E Grubu'nda yer alan İspanya, ilk maçında Bulgaristan'ı 3-0, ikinci müsabakasında ise A Milli Takım'ı 6-0 yenerek 2'de 2 ile başlamıştı.
İspanya, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
- Etiketler :
- Türkiye
- İsrail
- İspanya
- Dünya Kupası