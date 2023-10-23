Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneğinden biri Sivasspor'da

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak, The Guardian tarafından hazırlanan "Dünya futbolunun 2006 doğumlu en iyi 60 genç yeteneği" listesinde yer aldı.

Yunus Emre, Sivasspor'da forma giymenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederken, The Guardian'ın genç yetenekler listesinde adının geçmesine şaşırdığını ve gurur duyduğunu söyledi.

"İSMİMİ LİSTEDE GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM"

The Guardian'ın hazırladığı listede isminin yer almasını değerlendiren Yunus Emre, "İsmimi listede görünce şaşırdım ve çok mutlu oldum. Takımım ve benim adıma gurur verici." ifadelerini kullandı.



Yunus Emre, Sivasspor'un bu sezon ligde başarılı olacağına inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Sezona aslında kötü başlamadık. Kazanabileceğimiz maçlar vardı, şanssız bir şekilde bu maçlardan istediğimiz puanları alamadık. İdmanlarda elimden geleni yapıyorum, formayı bırakmak istemiyorum. İnşallah sezon sonuna kadar formayı bırakmam ve oynarım. Servet hocamıza ve Mecnun başkanımıza bana güvendikleri için teşekkür ederim."

"HEDEFİMDE REAL MADRİD VAR"



Öte yandan Yunus Emre Konak'ın hedeflerinde A Milli Takım formasını giymek ve Real Madrid gibi büyük bir kulüpte oynamak olduğunu belirtti.

Yunus Emre, "Türkiye Ümit Milli Takımı'na ilk defa gittim ve orada da forma şansı buldum. Oyuna sonradan girdim ve iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Hedefimde Türkiye A Milli Takımı var, inşallah o formayı terletmek istiyorum. İleriye dönük hedefim Avrupa'da oynamak. Çalışarak, iyi mücadele ederek ilerlemek istiyorum. Hedefimde Real Madrid'de de oynamak var." dedi.

Yunus Emre Konak, ligde geride kalan 9 haftanın tamamında ilk 11'de forma şansı buldu.