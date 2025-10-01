Dünya, Galatasaray'ın Liverpool zaferini nasıl gördü? "Yenilmedi, ezildi | Sağır edici kazanda yumuşadı"

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ikinci haftasında Galatasaray ile İngiliz devi Liverpool karşı karşıya geldi.



RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Aslan'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.



Galatasaray bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini alırken, Liverpool da ilk kez yenildi.



Dünya basını, sarı-kırmızılıların Premier Lig'in son şampiyonuna karşı aldığı dev galibiyeti manşete taşıdı.



İşte öne çıkanlar:



"CEHENNEM, KABUS!"



Guardian: "Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool adına endişelenmek için haklı sebepler var. Arne Slot, Liverpool'un başında sadece iki kez üst üste yenilgi aldı. İstanbul'daki gürültülü gecede Galatasaray'ın galibiyeti, Liverpool'un menajerinin endişelenmesini gerektiren bir performansı ortaya çıkardı. Liverpool topa her dokunduğunda kesintisiz, sağır edici ıslıklar geldi. "

Galatasaraylı taraftarlar, Liverpool maçında RAMS Park tribünlerini hıncahınç doldurdu.

"FELAKET BİR GECE"



Sky Sports: "Galatasaray, Arne Slot'un takımı için felaket bir gece olan maçta Victor Osimhen'in ilk yarı penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi."



"OSIMHEN MAÇA DAMGA VURDU"



Daily Express: "Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü kabus gibi geçti. Slot'un ekibi, İstanbul'da Galatasaray'a karşı oynadığı maçta üst üste ikinci yenilgisini aldı. Bu sonuçla Liverpool'un Devler Ligi'ndeki işi zora girdi. Liverpool savunması, Osimhen'in etkili performansına karşın sıkıntılı anlar yaşadı. Galatasaray'ın yıldızı, attığı gol ve performansıyla maça damga vurdu. Salah ve Szoboszlai gibi yıldızlar, beklentinin çok altında kaldı. Galatasaray, özellikle ikinci yarıda taraftarın da desteğini alarak oyunu kontrol etti."

Galatasaraylı Victor Osimhen'in Liverpool'a attığı gol sonrası yaşadığı sevinç

"KURTULUŞ YOKTU"



The Sun: "Liverpool için bir kurtuluş yoktu ve bunu hak etmediler."



"KABUSLA GERİ DÖNDÜ"



AS: "Liverpool, bir zamanlar 4. Avrupa kupasını kaldırdığı şehre kabusla geri döndü. Slot'un takımı, kötü performansıyla birlikte üst üste ikinci yenilgisini aldı."



Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk, Galatasaray'ın kazandığı penaltı sonrası hakeme itirazlarda bulundu.

"LIVERPOOL DİBE VURDU"



LA GAZZETTA DELLO SPORT: "Premier Lig şampiyonu Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde dibe vurdu. Galatasaray, Ali Sami Yen'de Osimhen'in penaltıdan attığı golle dev zafere ulaştı."



"SAĞIR EDİCİ KAZANDA YUMUŞADI"



Times: "Arne Slot'un takımı; Galatasaray'ın sağır edici kazanında yumuşadı, çok fazla hata yaptı ve Victor Osimhen'in penaltısıyla yenildi."



"YENİLMEDİ, EZİLDİ"



Independent: "Slot'un geri tepen kumarı. Liverpool, Galatasaray'a sadece yenilmedi aynı zamanda ezildi."

Galatasaraylı futbolcular, Liverpool maçında alınan zaferi böyle kutladı.