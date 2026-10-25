Dünya Güreş Şampiyonası'nda Yüksel Sarıçiçek gümüş madalya kazandı

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden Yüksel Sarıçiçek gümüş madalya kazandı.

Sarıçiçek finalde karşılaştığı son şampiyon İranlı Gholamreza Javad Farokhisenjani’ye 7-1 yenilerek kürsüde ikinci sırada yer aldı.



RIZA KAYAALP MADALYASIZ TAMAMLADI

13 kez Avrupa şampiyonu olarak tarihi bir rekora imza atan ve 5 Dünya şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo ilk maçında Hint Joginder Rathee'yi 9-0 teknik üstünlükle, ikinci turda Ukraynalı Mykhailo Vyshnyvetskyi ise 4-0 yendi.

Rıza, çeyrek finalde ise Finlandiya'dan Matti Elias Kuosmanen'e 5-3 mağlup oldu.