Dünya Güreş Şampiyonası'nda Yüksel Sarıçiçek gümüş madalya kazandı
25.10.2026 18:12
Dünya Güreş Şampiyonası Grekoromen stil 82 kilo finalinde İranlı Gholamreza Javad Farokhisenjani’ye 7-1 yenilen Yüksel Sarıçiçek kürsüde ikinci sırada yer aldı.
Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden Yüksel Sarıçiçek gümüş madalya kazandı.
Sarıçiçek finalde karşılaştığı son şampiyon İranlı Gholamreza Javad Farokhisenjani’ye 7-1 yenilerek kürsüde ikinci sırada yer aldı.
RIZA KAYAALP MADALYASIZ TAMAMLADI
13 kez Avrupa şampiyonu olarak tarihi bir rekora imza atan ve 5 Dünya şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo ilk maçında Hint Joginder Rathee'yi 9-0 teknik üstünlükle, ikinci turda Ukraynalı Mykhailo Vyshnyvetskyi ise 4-0 yendi.
Rıza, çeyrek finalde ise Finlandiya'dan Matti Elias Kuosmanen'e 5-3 mağlup oldu.
Kayaalp, 2023'ten sonra tekrar Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele etti.
Dünya Şampiyonası'nda 2023'ten sonra yeniden mindere çıkan 37 yaşındaki Kayaalp, Fin sporcu Kuosmanen finale çıkamayınca repesaj hakkı elde edemedi ve organizasyonu madalyasız tamamladı.
Millilerde bugün mindere çıkan ve 97 kiloda mücadele eden İbrahim Tığcı, ikinci turda yenildiği Rus Artur Sargsian'ın finale kalmasıyla repesaj müsabakasına çıkmaya hak kazandı. İbrahim'in bronz madalya şansı sürerken, 72 kiloda ilk maçını kaybeden Cengiz Arslan ise şampiyonadan elendi.