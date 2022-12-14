Dünya Kupası 2022: Fas'tan Fransa ile yarı final maçı öncesi Katar'a 30 ilave uçak seferi

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Fas Kraliyet Hava Yolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile oynanacak yarı final maçı nedeniyle Kazablanka ile Doha arasında 'hava köprüsü' kurulduğu belirtildi.



Bu kapsamda, milli takımı desteklemek isteyen Faslılara imkan sağlamak için Katar'a 30 ilave sefer yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

"OLAĞANÜSTÜ VE KAHRAMANCA"



Açıklamada, milli futbolcuların 2022 Dünya Kupası'nda 12. adam olarak nitelendirilen Faslı taraftarların desteği sayesinde "Olağanüstü ve kahramanca" bir performans sergilediği aktarıldı.



Son olarak Portekiz'i saf dışı eden Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Arap ve Afrika takımı oldu.



Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile Fransa arasındaki yarı final mücadelesi saat 22.00'de başlayacak.

FAS'IN TARİHİ DÜELLOSU