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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. hafta maçları başlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ikinci hafta maçları 24 Mart Pazartesi günü başlayacak.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. hafta maçları başlıyor

'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasında 24 Mart Pazartesi ve 25 Mart Salı günü 12 maç yapılacak.

A Milli Takımı'nın ilk maçına 4 Eylül'de çıkacağı elemelerde ikinci hafta maç programı (TSİ) şöyle:

24 Mart Pazartesi:

G GRUBU

20.00 Litvanya-Finlandiya

22.45 Polonya-Malta

H GRUBU

22.45 San Marino-Romanya

22.45 Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi

K GRUBU

22.45 Arnavutluk-Andorra

22.45 İngiltere-Letonya

25 Mart Salı:

I GRUBU

20.00 Moldova-Estonya

22.45 İsrail-Norveç

J GRUBU

22.45 Kuzey Makedonya-Galler

22.45 Lihtenştayn-Kazakistan

L GRUBU

22.45 Cebelitarık-Çekya

22.45 Karadağ-Faroe Adaları

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