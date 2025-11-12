Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı

12.11.2025 11:12

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı
Anadolu Ajansı

AA

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı başlıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası, 13 Kasım Perşembe günü 8 maçla başlayacak.

 

A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Cumartesi günü Bulgaristan'ı konuk edecek.

 

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. haftanın programı şöyle:

 

13 Kasım Perşembe:

 

D Grubu

 

20:00 Azerbaycan-İzlanda

 

22:45 Fransa-Ukrayna

 

F Grubu

 

20:00 Ermenistan-Macaristan

 

22:45 İrlanda-Portekiz

 

I Grubu

 

20:00 Norveç-Estonya

 

22:45 Moldova-İtalya

 

K Grubu

 

22:45 Andorra-Arnavutluk

 

22:45 İngiltere-Sırbistan

 

14 Kasım Cuma:

 

A Grubu

 

22:45 Lüksemburg-Almanya

 

22:45 Slovakya-Kuzey İrlanda

 

G Grubu

 

20:00 Finlandiya-Malta

 

22:45 Polonya-Hollanda

 

L Grubu

 

22:45 Cebelitarık-Karadağ

 

22:45 Hırvatistan-Faroe Adaları

 

15 Kasım Cumartesi:

 

B Grubu

 

22:45 İsviçre-İsveç

 

22:45 Slovenya-Kosova

 

C Grubu

 

22:45 Danimarka-Belarus

 

22:45 Yunanistan-İskoçya

 

E Grubu

 

20:00 Türkiye-Bulgaristan

 

20:00 Gürcistan-İspanya

 

H Grubu

 

20:00 Kıbrıs Rum Kesimi-Avusturya

 

22:45 Bosna-Hersek-Romanya

 

J Grubu

 

17:00 Kazakistan-Belçika

 

20:00 Liechtenstein-Galler

