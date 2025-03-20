Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin "en"leri dikkat çekici: En çok golü Ronaldo attı, en küçük ülke İzlanda oldu

Hollanda A Milli Futbol Takımı, 315 golle Dünya Kupası Avrupa elemelerinin tümünde en çok gol atan ülke oldu.



2014 Dünya Kupası elemeleri, "Portakallar"ın en çok gol attığı turnuva oldu. Louis van Gaal yönetimindeki takım, bu organizasyonda 34 gol kaydetti.



Brezilya'da 2014'te düzenlenen Dünya Kupası'na Hollanda'nın en genç oyuncusu olarak katılan 1994 doğumlu Memphis Depay, 15 golle elemelerde ülkesinin en çok gol atan oyuncusu konumunda.



DÜNYA KUPASI'NA KATILAN EN KÜÇÜK ÜLKE İZLANDA



2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzlanda, o zamanki nüfusu yaklaşık 334 binle Dünya Kupası'na katılan en küçük ülke oldu.



Heimir Hallgrimsson'un yönetimindeki İzlanda, on eleme maçından yedisini kazanıp birinde berabere kalarak, grubunu Hırvatistan'ın iki puan önünde lider tamamlamıştı.



ELEMELERDE EN FAZLA GOL ATAN İSİM RONALDO



Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri tarihinde 47 maçta attığı 36 golle Avrupa elemeleri tarihinin en golcü ismi oldu.



Ronaldo, 5 hat-trick ile listenin başında yer alırken, onu 30 golle Polonyalı Robert Lewandowski, 26 golle Ukraynalı Andriy Shevchenko, 25 golle Bosna-Hersekli Edin Dzeko ve 19 golle Portekizli Pauleta takip etti.



30 FARKLI ÜLKE, GRUPLARINI LİDER BİTİRDİ



Avrupa elemelerinde 30 farklı ülke gruplarını lider bitirirken İspanya 12 defa grup lideri olarak listenin başında yer aldı.



Bosna-Hersek, Doğu Almanya, Yunanistan, İzlanda, Kuzey İrlanda, Slovakya ve Ukrayna birer kez gruplarının zirvesine yerleşti.



Ukrayna beş defayla en çok play-off oynayan ülke oldu fakat hiçbirinde başarılı olamadı. Belçika, Hırvatistan ve Portekiz ise oynadıkları 3 play-off'u kazanarak finallere gitme biletini alma başarısı gösterdi.



22 AVRUPA ÜLKESİ HENÜZ DÜNYA KUPASI'NA KATILAMADI



2026 Dünya Kupası elemelerinde mücadele eden 54 UEFA ülkesinden 22'si henüz finallerde yer almadı.



Arnavutluk, Finlandiya, Gürcistan, Letonya ve Kuzey Makedonya, UEFA Avrupa Şampiyonası'nda en az 1 defa mücadele etti ancak Dünya Kupası'na katılamadı.



Andorra, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Faroe Adaları, Cebelitarık, Kazakistan, Kosova, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Moldova, Karadağ ve San Marino ise henüz büyük bir turnuvaya gidemedi.



LEWANDOWSKI, BİR TURNUVADA EN FAZLA GOL ATAN İSİM OLDU



Robert Lewandowski, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde attığı 16 golle, Dünya Kupası Avrupa elemeleri tarihinde en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçti



Lewandowski, Polonya'nın 1 maç hariç bütün karşılaşmalarında gol atmış; Danimarka, Romanya ve Ermenistan'a ise hat-trick yapmıştı.



İNGİLTERE VE POLONYA 14 KEZ KARŞILAŞTI



Avrupa elemelerinde en çok karşılaşan iki takım, 14 maçla İngiltere ve Polonya oldu.



İki ülke, ilk kez 1974 Dünya Kupası elemelerinde karşılaştı. Polonya, 2-0'lık galibiyetle tarihindeki ilk ve tek İngiltere galibiyetini elde ederken, İngiltere ise 13 maçtan 8'ini kazandı.



EN FARKLI GALİBİYET BATI ALMANYA'DAN



Avrupa kıtasında tanık olunan en büyük galibiyet, 1969'un Mayıs ayında Batı Almanya'nın Kıbrıs Rum Kesimi'ni 12-0 yenmesiyle gerçekleşti.



Essen'deki Georg-Melches-Stadion'da oynanan karşılaşmada Gerd Müller dört goller yıldızlaşırken Wolfgang Overath ise hat-trick yapmıştı.



EN HIZLI GOL 8.1 SANİYE



Elemelerde atılan en hızlı gol, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Belçikalı forvet Christian Benteke'nin Cebelitarık'a 8.1. saniyede attığı gol oldu.



En hızlı gol atma rekoru, 1994 Dünya Kupası Elemeleri'nde İngiltere'ye karşı 8.3 saniyede attığı golle San Marino'lu Davide Gualtieri'ye aitti.



SADECE 5 TAKIM TÜM MAÇLARINI KAZANARAK GRUPTAN ÇIKTI



Sadece 5 farklı ülke, bütün maçlarını kazanarak gruptan çıkmayı başardı. Batı Almanya ve Sovyetler Birliği, 1962 elemelerinde dört maçını da kazanarak bu başarıyı elde etti.



Almanya, 1982 elemelerinde Polonya ile birlikte sekiz maçta sekiz galibiyet alarak bu başarıyı tekrar etti.



2010 elemelerinde ise İspanya ve Hollanda tüm maçlarını kazanırken, Almanya, 2018 elemelerinde bütün rakiplerini yenerek bunu üçüncü kez başardı.



1958 ELEMELERİ'NDE 4,15 GOL ORTALAMASI



1958 Dünya Kupası Elemeleri’nde maç başına 4,15 gol ortalaması yakalandı.



Fransa ve Belçika, İzlanda'ya sekizer gol atarken, Bulgaristan'ın da Norveç'i 7-0 mağlup etmesi bu yüksek gol ortalamasına katkı sağladı.



3 TAKIM GOL YEMEDEN FİNALLERE KALDI



Belçika ve İtalya, 1974 elemelerinde altı maçta kalesini gole kapattı.



İtalya grubunu zirvede bitirirken, Belçika gol averajıyla Hollanda'nın arkasında yer alarak Batı Almanya'daki turnuvaya gidemedi.



İngiltere ise 1990 elemelerinde İsveç'in lider bitirdiği Grup 2'de gol yemeden İtalya'nın yolunu tuttu.



İLK ELEMELER, 1934 İTALYA İÇİN OYNANDI



FIFA Dünya Kupası tarihinde oynanan ilk eleme maç, 11 Haziran 1933'te İsveç-Estonya karşılaşmasıyla tarihe geçti.



Stockholm Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta İsveç, Estonya'yı 6-2'lik skorla mağlup etti.



İkinci maçında Litvanya'yı 2-0 deviren İsveç, İtalya'da düzenlenen 1934 Dünya Kupası'nın yolunu tutmuştu.