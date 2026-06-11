Dünya Kupası başladı. Meksika-Güney Afrika maçı
11.06.2026 17:22
Son Güncelleme: 11.06.2026 22:35
2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı Meksika ile Güney Afrika arasında oynanıyor.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda açılış maçı A Grubu'nda yer alan Meksika ile Güney Afrika arasında oynanıyor.
Karşılaşma, 83 bin kapasiteli Mexico City Stadı'nda TSİ 22.00'de başladı.
MEXICO CITY TARİHE GEÇTİ
Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenen turnuvada, Mexico City Stadı, 3. kez turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe geçti.
A GRUBU
Çek Cumhuriyeti
Meksika
Güney Afrika
Güney Kore
CANLI SKOR
MEKSİKA 1-0 GÜNEY AFRİKA
MEKSİKA DALGASI GERİ DÖNÜYOR
Dünya futbolunun ikonik tribün geleneklerinden biri olan "Meksika Dalgası" (The Wave), 2026 FIFA Dünya Kupası'yla birlikte doğduğu ve şöhrete ulaştığı topraklara geri dönecek.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına ev sahipliği yapacak Meksika'nın başkenti Mexico City'deki Aztek Stadı, Meksika Dalgası olarak adlandırılan görsel şovun futbol dünyasına hediye edildiği yer olarak kabul ediliyor.
İlk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan ve 1986 Dünya Kupası'nda televizyon ekranlarına yansıyan ve sonrasında küresel bir fenomene dönüşen görsel şov, taraftarların oturdukları koltuklardan ardışık düzende ayağa kalkıp kollarını havaya kaldırdıktan sonra oturmasıyla oluşturuluyor.