Dünya Kupası başladı. Meksika-Güney Afrika maçı

11.06.2026 17:22

Son Güncelleme: 11.06.2026 22:35

Dünya Kupası başladı. Meksika-Güney Afrika maçı
Reuters
NTV - Haber Merkezi
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2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı Meksika ile Güney Afrika arasında oynanıyor.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda açılış maçı A Grubu'nda yer alan Meksika ile Güney Afrika arasında oynanıyor.

 

Karşılaşma, 83 bin kapasiteli Mexico City Stadı'nda TSİ 22.00'de başladı.

 

MEXICO CITY TARİHE GEÇTİ

 

Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenen turnuvada, Mexico City Stadı, 3. kez turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe geçti.

 

A GRUBU

 

Çek Cumhuriyeti

Meksika

Güney Afrika

Güney Kore

 

CANLI SKOR

 

MEKSİKA 1-0 GÜNEY AFRİKA

22:33
MAÇ DEVAM EDİYOR
27. Dakika: Meksika-Güney Afrika müsabakası kaldığı yerden devam ediyor.
Reuters
22:31
SU MOLASI
25. Dakika: Karşılaşmaya 2 dakikalık su molası verildi. Su molasıyla birlikte yayına reklam arası verildi.
Reuters
22:15
İLK GOL GELDİ
9. Dakika: Meksika öne geçti. Güney Afrika'nın hazırlık pasları yaptığı esnada topu kapan Quinones'in ceza yayı üzerinden şutu ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.
Reuters
22:11
NET GOL KAÇTI
5. Dakika: Meksika gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza yayına yapılan ortaya sol ayağıyla gelişine vuran Raul Jimenez'in şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
22:05
DÜNYA KUPASI BAŞLADI
Meksika-Güney Afrika maçında ilk düdük geldi.
Reuters
21:22
KONSER COŞKUSU
Shakira ve Burna Boy, maç öncesi futbolseverlere konser verdi.
Reuters
21:10
GÖRSEL ŞÖLEN
Dünya Kupası'nın açılış maçı öncesi görsel şölen düzenlendi.
Reuters
20:47
11'LER BELLİ OLDU
Meksika: Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Lira, Fidalgo, Gutierrez, Alvarado, Jimenez, Quinones. Güney Afrika: Williams, Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Shitole, Adams, Rayners, Foster.
NTV
20:44
HEYECAN DORUKTA
Meksikalı futbolseverler, Dünya Kupası'nın açılışını bekliyor.
Reuters
17:20
KONSERLER VERİLECEK
2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçından önce çeşitli etkinlikler yapılacak. Kupanın resmi şarkısı Dai Dai'yi seslendirecek Shakira ve Burna Boy'un yanı sıra açılış töreninde Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana ve Tyla gibi dünya müziğinin ünlü isimleri sahne alacak.
Reuters
17:08
6 HAFTALIK SERÜVEN
Turnuva, 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek.
Reuters

MEKSİKA DALGASI GERİ DÖNÜYOR

 

Dünya futbolunun ikonik tribün geleneklerinden biri olan "Meksika Dalgası" (The Wave), 2026 FIFA Dünya Kupası'yla birlikte doğduğu ve şöhrete ulaştığı topraklara geri dönecek.

 

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına ev sahipliği yapacak Meksika'nın başkenti Mexico City'deki Aztek Stadı, Meksika Dalgası olarak adlandırılan görsel şovun futbol dünyasına hediye edildiği yer olarak kabul ediliyor.

 

İlk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan ve 1986 Dünya Kupası'nda televizyon ekranlarına yansıyan ve sonrasında küresel bir fenomene dönüşen görsel şov, taraftarların oturdukları koltuklardan ardışık düzende ayağa kalkıp kollarını havaya kaldırdıktan sonra oturmasıyla oluşturuluyor.

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