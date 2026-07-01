Dünya Kupası bitti Uluslar Ligi başlıyor. A Milli Takım'a dev rakipler, iki farklı stadyum

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile eylül-ekim döneminde yapacağı maçların statları açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, FIFA'nın uluslararası maç takviminde gittiği değişiklikle, 21 Eylül-6 Ekim aralığındaki milli maç döneminde 4 karşılaşma oynayacak ay-yıldızlılar, ilk iki müsabakada rakiplerini kendi sahasında ağırlayacak. Milliler, son iki maçında ise deplasmana gidecek.



A Milli Takım , ilk karşılaşmasını 25 Eylül Cuma günü Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda, ikinci maçını ise 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacak.

KARŞILAŞMALAR AYNI SAATTE



Ay-yıldızlılar, 2 Ekim Cuma günü Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Belçika, 5 Ekim Pazartesi günü de Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak. Dört karşılaşma da TSİ 21.45'te başlayacak.

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Kocaeli Stadyumu, son olarak Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan ile oynadığı karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. A Milli Takım, sahadan 4-1 galip ayrılmıştı.



Milliler, Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynadığı son müsabakada, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 2-0 yenmişti.



Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu da İtalya ile Türkiye arasında 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde oynanan özel maça ev sahipliği yapmış, müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.