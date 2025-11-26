Dünya Kupası Elemeleri | 12 Dev Adam ilk maçına çıkıyor
26.11.2025 12:50
NTV
AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ilk maçında yarın Bosna Hersek'i konuk edecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Tedavileri süren Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in durumu maç günü belli olacak.
Ay-yıldızlı ekip 30 Kasım Pazar günü İsviçre'yle deplasmanda karşılaşacak.