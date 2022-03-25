    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

(Dünya Kupası Elemeleri) Portekiz:3 Türkiye:1

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off turunda A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-1 kaybederek Dünya Kupası'na gitme şansını yitirdi. İlk yarıda 2-0 geriye düşen Milli Takımımız tek golünü atan Burak Yılmaz karşılaşmanın 84. dakikasında penaltıdan yararlanamadı.

Haberler 25.03.2022 - 00:39

(Dünya Kupası Elemeleri) Portekiz:3 Türkiye:1

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off turunda A Milli Takımımız, ile karşılaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Otavio'nun golüyle Portekiz 1-0 öne geçti.

41. dakikada Jota'nın golüyle Portekiz 2-0 öne geçti.

66. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle A Milli Takımımız farkı 1'e indirdi.

84. dakikada Burak Yılmaz penaltı kaçırdı. 

90+4'te Nunes'in golüyle Portekiz 3-1 öne geçti. 

Karşılaşma Portekiz'in 3-1'lık üstünlüğüyle sona erdi. 

Portekiz'e 2-1 kaybeden A Milli Takımımız Dünya Kupası'na gitme şansını yitirdi. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...