(Dünya Kupası Elemeleri) Portekiz:3 Türkiye:1

Haberler 25.03.2022 - 00:39
FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off turunda A Milli Takımımız, Portekiz ile karşılaştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Otavio'nun golüyle Portekiz 1-0 öne geçti.
41. dakikada Jota'nın golüyle Portekiz 2-0 öne geçti.
66. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle A Milli Takımımız farkı 1'e indirdi.
84. dakikada Burak Yılmaz penaltı kaçırdı.
90+4'te Nunes'in golüyle Portekiz 3-1 öne geçti.
Karşılaşma Portekiz'in 3-1'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Portekiz'e 2-1 kaybeden A Milli Takımımız Dünya Kupası'na gitme şansını yitirdi.