Dünya Kupası elemelerinde Faroe sürprizi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta C, G, H ve L gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

Hollanda'nın sahasında Finlandiya'yı 4-0 yendiği G grubu maçında Memphis Depay, 1 gol ve 2 asist yaparak ülkesinin en çok asist ve gole imza atan oyuncu oldu. 31 yaşındaki santrafor, Hollanda formasıyla 54 gol ve 35 asiste ulaştı.

L Grubu'nda ise Faroe Adaları, sahasında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek büyük sürpriz yaptı.



Sonuçlar şöyle:



C Grubu:



- İskoçya-Belarus: 2-1



- Danimarka-Yunanistan: 3-1



G Grubu:



- Hollanda-Finlandiya: 4-0



- Litvanya-Polonya: 0-2



H Grubu:



- Romanya-Avusturya: 1-0



- San Marino-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-4



L Grubu:



- Faroe Adaları-Çekya: 2-1



- Hırvatistan-Cebelitarık: 3-0

