Dünya Kupası elemelerinde Faroe sürprizi
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 8'inci haftasında tahminleri ters köşe yapan Faroe Adaları, Çekya'yı 2-1 yendi.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta C, G, H ve L gruplarında oynanan 8 maçla başladı.
Hollanda'nın sahasında Finlandiya'yı 4-0 yendiği G grubu maçında Memphis Depay, 1 gol ve 2 asist yaparak ülkesinin en çok asist ve gole imza atan oyuncu oldu. 31 yaşındaki santrafor, Hollanda formasıyla 54 gol ve 35 asiste ulaştı.
L Grubu'nda ise Faroe Adaları, sahasında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek büyük sürpriz yaptı.
Sonuçlar şöyle:
C Grubu:
- İskoçya-Belarus: 2-1
- Danimarka-Yunanistan: 3-1
G Grubu:
- Hollanda-Finlandiya: 4-0
- Litvanya-Polonya: 0-2
H Grubu:
- Romanya-Avusturya: 1-0
- San Marino-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-4
L Grubu:
- Faroe Adaları-Çekya: 2-1
- Hırvatistan-Cebelitarık: 3-0
