NTV.COM.TR

Dünya Kupası elemelerinde Faroe sürprizi

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 8'inci haftasında tahminleri ters köşe yapan Faroe Adaları, Çekya'yı 2-1 yendi.

Dünya Kupası elemelerinde Faroe sürprizi

2026 FIFA Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta C, G, H ve L gruplarında oynanan 8 maçla başladı.
Hollanda'nın sahasında Finlandiya'yı 4-0 yendiği G grubu maçında Memphis Depay, 1 gol ve 2 asist yaparak ülkesinin en çok asist ve gole imza atan oyuncu oldu. 31 yaşındaki santrafor, Hollanda formasıyla 54 gol ve 35 asiste ulaştı.
L Grubu'nda ise Faroe Adaları, sahasında 'yı 2-1 mağlup ederek büyük sürpriz yaptı.

Sonuçlar şöyle:

C Grubu:

- İskoçya-Belarus: 2-1

- Danimarka-Yunanistan: 3-1

G Grubu:

- Hollanda-Finlandiya: 4-0

- Litvanya-Polonya: 0-2

H Grubu:

- Romanya-Avusturya: 1-0

- San Marino-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-4

L Grubu:

- Faroe Adaları-Çekya: 2-1

- Hırvatistan-Cebelitarık: 3-0

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...