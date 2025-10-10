Dünya Kupası Elemeleri'nde gol yağmuru: 10-0'lık maç tarihe geçti
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 7. haftasında gol yağmuru yaşandı. 10-0'lık maç tarihe geçti. İşte ayrıntılar ve gecenin farklı sonuçları...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı başladı.
Elemelerde C, G, H ve L gruplarında 8 maç oynandı. 8 maçta toplam 35 gol atıldı.
10-0'LA GEÇTİLER
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Avusturya, San Marino'yu 10-0 mağlup etti.
Bu sonuç, Avusturya'nın tarihinde elde ettiği en farklı skor oldu.
Danimarka, deplasmanda Belarus'u 6-0 gibi farklı skorlarla mağlup etti.
LİVAKOVİC 90 DAKİKA OYNADI
Çekya'nın Hırvatistan'ı konuk ettiği maç, 0-0 berabere bitti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Dominik Livakovic, 90 dakika sahada kaldı.
GECENİN SÜRPRİZİ
Faroe Adaları sahasında Karadağ’ı 4-0 mağlup etti. Faroe Adaları bu skorla Dünya Kupası için büyük avantaj elde etti.
ALINAN TÜM SONUÇLAR
C Grubu
Belarus-Danimarka: 0-6
İskoçya-Yunanistan: 3-1
G Grubu
Finlandiya-Litvanya: 2-1
Malta-Hollanda: 0-4
H Grubu
Avusturya-San Marino: 10-0
Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek: 2-2
L Grubu
Çekya-Hırvatistan: 0-0
Faroe Adaları-Karadağ: 4-0
- Etiketler :
- Spor
- Futbol
- Spor&Skor