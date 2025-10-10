NTV.COM.TR

Dünya Kupası Elemeleri'nde gol yağmuru: 10-0'lık maç tarihe geçti

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 7. haftasında gol yağmuru yaşandı. 10-0'lık maç tarihe geçti. İşte ayrıntılar ve gecenin farklı sonuçları...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı başladı.

Elemelerde C, G, H ve L gruplarında 8 maç oynandı. 8 maçta toplam 35 gol atıldı.

10-0'LA GEÇTİLER

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Avusturya, San Marino'yu 10-0 mağlup etti.

Bu sonuç, Avusturya'nın tarihinde elde ettiği en farklı skor oldu.

Danimarka, deplasmanda Belarus'u 6-0 gibi farklı skorlarla mağlup etti.

Dünya Kupası Elemeleri'nde gol yağmuru: 10-0'lık maç tarihe geçti - 1 Belarus, kendi evinde farklı yenildi


LİVAKOVİC 90 DAKİKA OYNADI

Çekya'nın Hırvatistan'ı konuk ettiği maç, 0-0 berabere bitti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Dominik Livakovic, 90 dakika sahada kaldı.

GECENİN SÜRPRİZİ

Faroe Adaları sahasında Karadağ’ı 4-0 mağlup etti. Faroe Adaları  bu skorla Dünya Kupası için büyük avantaj elde etti.

ALINAN TÜM SONUÇLAR

C Grubu

Belarus-Danimarka: 0-6

İskoçya-Yunanistan: 3-1

G Grubu

Finlandiya-Litvanya: 2-1

Malta-Hollanda: 0-4

H Grubu

Avusturya-San Marino: 10-0

Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek: 2-2

L Grubu

Çekya-Hırvatistan: 0-0

Faroe Adaları-Karadağ: 4-0

