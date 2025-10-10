Dünya Kupası Elemeleri'nde gol yağmuru: 10-0'lık maç tarihe geçti

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı başladı.



Elemelerde C, G, H ve L gruplarında 8 maç oynandı. 8 maçta toplam 35 gol atıldı.

10-0'LA GEÇTİLER

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Avusturya, San Marino'yu 10-0 mağlup etti.

Bu sonuç, Avusturya'nın tarihinde elde ettiği en farklı skor oldu.

Danimarka, deplasmanda Belarus'u 6-0 gibi farklı skorlarla mağlup etti.