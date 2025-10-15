Dünya Kupası elemelerinde neler oldu neler: Ronaldo 90+1'de yıkıldı, 6 ülke daha bilet aldı, sevinç ve hüzün aynı sahada yaşandı!

2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde oynanan maçlarında ardından 6 ülke daha turnuvaya gitme hakkını kazandı.



Güney Afrika, Katar, İngiltere, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili ve Senegal, elemelerde aldığı sonuçlarla gelecek yıl turnuvada mücadele edecek.



Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu 10. haftasında Güney Afrika, sahasında Ruanda'yı ağırladı.



Karşılaşmayı Thalente Mbatha, Oswin Reagan Appollis ve Evidence Makgopa'nın golleriyle 3-0 kazanan Güney Afrika, 21 puanla grubunu lider tamamlayarak 2010'dan sonra ilk kez turnuvaya katılma hakkını elde etti.



Aynı grupta yer alan Nijerya, Galatasaraylı Victor Osimhen'in hat trick yaptığı maçta Benin'i 4-0 yendi ve grup ikincisi olarak play-off'a kaldı.



B Grubu'nda Senegal, Sadio Mane (2), Iliman Ndiaye ve Habib Diallo'nun golleriyle Moritanya'yı 4-0 mağlup ederek 24 puanla Dünya Kupası biletini aldı.



F Grubu'nda Fildişi Sahili, sahasında Kenya'yı Franck Kessie'nin golüyle 1-0 yendi ve kıtadan Dünya Kupası'na giden bir başka ülke oldu.



ASYA'DAN KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN



Asya Elemeleri'nde 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar ile 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan, turnuvaya gitme hakkını elde etti.



A Grubu'nda Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 yenerken, B Grubu'nda Suudi Arabistan ise Irak ile berabere kaldı.



Avrupa elemelerinde de K Grubu lideri İngiltere, deplasmanda Letonya'yı 5-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve turnuvaya gitmeyi garantiledi.

Katar Milli Takımı'nda Dünya Kupası'na katılma sevinci yaşanırken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde maç sonu üzüntü hakimdi.

KATILIMI KESİNLEŞEN ÜLKE SAYISI 28 OLDU



Organizasyona katılması kesinleşen ülke sayısı 28'e çıktı.



İngiltere, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili, Senegal, Katar, Güney Afrika, Yeşil Burun Adaları, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana şu ana kadar Dünya Kupası'nda yer almayı garantileyen takımlar oldu.



ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.



Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

Dünya Kupası

AVRUPA ELEMELERİNDE NELER OLDU NELER



2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta, 8 maçla tamamlandı.



Elemelerde E, F, I ve K gruplarında 8 maç oynandı.



A MİLLİ TAKIM FARKLI KAZANDI



E Grubu'nda yer alan Türkiye, sahasında ağırladığı Gürcistan'ı Kenan Yıldız, Merih Demiral (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 4-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golünü Kochorashvili kaydetti.



Kenan Yıldız'ın Gürcistan'a attığı gol sonrası A Milli Takım'da yaşanan sevinç

İSPANYA SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ



Gruptaki diğer mücadelede ise lider İspanya, sahasında Bulgaristan'ı Mikel Merino (2), Atanas Atanasov Chernev (kendi kalesine) ve Mikel Oyarzabal'ın golleriyle 4-0 yendi.



RONALDO REKOR KIRDI, PORTEKİZ 90+1'DE YIKILDI



F Grubu'nda Portekiz, sahasında Macaristan ile 2-2 berabere kaldı. Portekiz adına iki golü de atan Cristiano Ronaldo, 41 golle FIFA Dünya Kupası elemeleri tarihinin en golcü oyuncusu oldu.



Macaristan'ın golleri ise Attila Szalai ve Dominik Szoboszlai'den geldi.



Portekiz, kazansa Dünya Kupası'na direkt olarak katılım sağlayacağı maçın 90+1. dakikasında Szoboszlai'nin golüne engel olamadı ve organizasyona doğrudan gitme hakkını 1 ay daha erteledi.

Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo'nun Macaristan maçı sonrası bir pozisyonda verdiği reaksiyon.

İTALYAN GAZETECİLERDEN SİYAH KURDELE



I Grubu'nda İtalya, sahasında oynadığı maçta Mateo Retegui (2) ve Gianluca Mancini'nin golleriyle İsrail'i 3-0 yendi.



Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle FIFA ve UEFA'ya uluslararası futboldan men edilmesi çağrısı yapılan İsrail'in bu sonuçla Dünya Kupası'na gitme şansı kalmadı.



İtalyan Spor Yazarları Derneği’nin (USSI) girişimiyle, bu maçı takip eden İtalyan gazeteciler, Gazze’de hayatını kaybeden 250 gazeteci anısına siyah kurdele taktı.



İNGİLTERE GOL YEMEDEN BİLET ALDI



K Grubu lideri İngiltere, deplasmanda Letonya'yı 5-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.



Grupta kalesinde hiç gol görmeyen İngiltere, Letonya karşısında Anthony Gordon, Harry Kane (2), Maksims Tonisevs (kendi kalesine), Eberechi Eze ile farklı kazandı.



ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:



E GRUBU



Türkiye-Gürcistan: 4-1



İspanya-Bulgaristan: 4-0



F GRUBU



Portekiz-Macaristan: 2-2



İrlanda-Ermenistan: 1-0



I GRUBU



Estonya-Moldova: 1-1



İtalya-İsrail: 3-0



K GRUBU



Andorra-Sırbistan: 1-3



Letonya-İngiltere: 0-5