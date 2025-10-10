Dünya Kupası elemelerinde tarihi fark: 10-0
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Avusturya, evinde San Marino'yu 10-0'la, Danimarka ise deplasmanda Belarus'u 6-0'lık büyük farklarla geçti.
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı dün oynanan 8 maçla başladı. Avusturya evinde San Marino'yu 10-0, Danimarka ise deplasmanda Belarus'u 6-0 gibi tarihi skorlarla yendi.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu
- Belarus-Danimarka: 0-6
- İskoçya-Yunanistan: 3-1
G Grubu
- Finlandiya-Litvanya: 2-1
- Malta-Hollanda: 0-4
H Grubu
- Avusturya-San Marino: 10-0
- Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek: 2-2
L Grubu
-Çekya-Hırvatistan: 0-0
- Faroe Adaları-Karadağ: 4-0
- Etiketler :
- Danimarka
- Dünya Kupası
- Avusturya