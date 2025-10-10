Dünya Kupası elemelerinde tarihi fark: 10-0

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı dün oynanan 8 maçla başladı. Avusturya evinde San Marino'yu 10-0, Danimarka ise deplasmanda Belarus'u 6-0 gibi tarihi skorlarla yendi.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün alınan sonuçlar şöyle:



C Grubu

- Belarus-Danimarka: 0-6



- İskoçya-Yunanistan: 3-1



G Grubu



- Finlandiya-Litvanya: 2-1



- Malta-Hollanda: 0-4



H Grubu

- Avusturya-San Marino: 10-0



- Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek: 2-2



L Grubu

-Çekya-Hırvatistan: 0-0



- Faroe Adaları-Karadağ: 4-0