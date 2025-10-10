NTV.COM.TR

Dünya Kupası elemelerinde tarihi fark: 10-0

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Avusturya, evinde San Marino'yu 10-0'la, Danimarka ise deplasmanda Belarus'u 6-0'lık büyük farklarla geçti.

FIFA Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı dün oynanan 8 maçla başladı.  evinde San Marino'yu 10-0, ise deplasmanda Belarus'u 6-0 gibi tarihi skorlarla yendi.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

- Belarus-Danimarka: 0-6

- İskoçya-Yunanistan: 3-1

G Grubu

- Finlandiya-Litvanya: 2-1

- Malta-Hollanda: 0-4

H Grubu

- Avusturya-San Marino: 10-0

- Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek: 2-2

L Grubu

-Çekya-Hırvatistan: 0-0

- Faroe Adaları-Karadağ: 4-0

