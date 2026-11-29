Dünya Kupası elemelerinde Türkiye, İzlanda karşısında 101-83 kazandı
29.11.2026 21:21
Son Güncelleme: 29.11.2026 21:21
A Milli Basketbol Takımıi İzlanda karşısında elemelerdeki 9. galibiyetini aldı.
BGM'deki Dünya Kupası eleme maçında kazanırken zorlanmayan A Milli Takım, elemelerdeki 9'uncu galibiyetini aldı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu dördüncü maçında konuk ettiği İzlanda'yı 101-83 yendi.
Bu sonuçla milliler, elemelerdeki 9. galibiyetini aldı. İzlanda ise toplamda 6. yenilgisini yaşadı.
Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu beşinci maçında 26 Şubat 2027 Cuma günü Litvanya'ya konuk olacak.
ÖMER KUTLUAY İLK KEZ A MİLLİ OLDU
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın genç oyuncusu Ömer Kutluay, ilk milli maçına İzlanda karşısında çıktı.
Ömer, maçın üçüncü periyodunda oyuna girerek ilk kez milli heyecanı yaşadı.
17 yaşındaki basketbolcu, İzlanda karşısında 5 dakika 9 saniye süre alırken 4 sayı üretti.
MİLLİ TAKIMA BÜYÜK DESTEK
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki (BGM) karşılaşmada basketbolseverler, salonun tamamına yakınını doldurdu.
Salon Türk bayraklarıyla donatılırken taraftarlar, tezahüratlar ve marşlarla ay-yıldızlılara destek verdi.