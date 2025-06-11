Dünya Kupası elemelerinde gecenin sonuçları: 8-0'lık skor tarihe geçti

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri G, H ve K Grubu'nda 4. hafta maçları oynandı.

Elemelerde 2. maçına çıkan Hollanda, sahasında Malta ile karşılaştı. Portakallar müsabakanın ilk yarısını Memphis Depay'ın 2, Virgil van Dijk'ın 1 golüyle 3-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın 2. yarısında da oyun üstünlüğünü elinde tutan Hollanda, Malen'ın 2, Xavi Simons, Noa Lang ve Van de Ven'in birer golüyle sahadan 8-0 galip ayrıldı.

Ronald Koeman'ın öğrencileri bu sonuçla grupta 2'de 2 yaptı.



MİTROVİC'TEN HAT-TRİCK



Sırbistan, mücadele ettiği K Grubu'nda Andorra'yı konuk etti.

Ev sahibinde Aleksandar Mitrovic, 12, 24 ve 53. dakikalarda fileleri havalandırarak hat-trick yapma başarısı gösterdi. Sırbistan, grupta ilk galibiyetini alırken 2 maç sonunda 4 puana ulaştı.



Oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:



G Grubu

Finlandiya - Polonya: 2-1

Hollanda - Malta: 8-0



H Grubu

Romanya - Güney Kıbrıs: 2-0

San Marino - Avusturya: 0-4



K Grubu

Sırbistan - Andorra: 3-0

Letonya - Arnavutluk: 1-1