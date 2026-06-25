Dünya Kupası. Fas son 32 turunda

2026 Dünya Kupası C Grubu son maçında Fas , Haiti 'yi 4-2 mağlup ederek 7 puanla 2'nci sırada son 32 turuna kalmayı garantiledi.

Atlanta Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hollandalı hakemler Danny Makkelie, Hessel Steegstra ve Jan de Vries yönetti

Haiti 10'uncu dakikada Joseph'in golüyle öne geçti. 39'da Hakimi eşitliği sağladı. 43'üncü dakikada Isidor'un golüyle Haiti tekrar öne geçti ancak 45+1'de Saibari tekrar skoru eşitledi. Fas ikinci yarıda hakimiyetini artırdı.

78'de Rahimi, 89'da Yassine ile 2 gol daha bulan Fas, 4-2'lik sonuçla son 32 turuna kaldı. Haiti zaten turnuvaya ikinci maçların ardından veda etmişti.

2022 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkarak bu başarıyı elde eden ilk ve tek Afrika ve Arap ülkesi olarak tarihe geçen Fas, benzer bir başarıyı 2026 Dünya Kupası'nda da göstermek için mücadele ediyor.