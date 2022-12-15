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Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta? (2022 FIFA Dünya Kupası Arjantin-Fransa finali)

2022 FIFA Dünya Kupası final için nefesler tutuldu. Dünya Kupası'nda yarı final mücadelelerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler 3.lük ve final maçına çevrildi. Arjantin ve Fransa arasında oynanacak olan final mücadelesinin canlı yayın bilgileri sorgulanmaya başladı. Peki, Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta?

Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta? (2022 FIFA Dünya Kupası Arjantin-Fransa finali)

2022 FIFA , Katar'ın ev sahipliği yaptığı ve 18 Aralık'ta son şampiyon ile 36 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen arasında yapılacak final maçıyla son bulacak.

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 FIFA Dünya Kupası final maçı için takvim belli oldu.

Buna göre; Arjantin-Fransa arasında oynanacak olan final maçı 18 Aralık'ta saat 18.00'da başlayacak.

Mücadele TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta? (2022 FIFA Dünya Kupası Arjantin-Fransa finali) - 1

DÜNYA KUPASI 3.LÜK MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e yenilen Hırvatistan ve Fransa'ya elenen Fas arasında 3.lük ve 4.lük mücadelesi oynanacak.

17 Aralık'ta oynanacak karşılaşma 18.00'da başlayacak ve TRT1 ekranlarından izlenebilecek.

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