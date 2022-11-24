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Dünya Kupası frekans bilgileri: TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?

2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınla ekranlara taşınıyor. TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısında bulunmuştu. Dünya Kupası karşılaşmalarını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, TRT frekans bilgilerini internet üzerinden araştırıyor. Peki, TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?

Dünya Kupası frekans bilgileri: TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuvasındaki tüm maçların TRT'de olacağı duyuruldu. 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınla ekranlara taşınacak. Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek.

Dünya Kupası maçlarının kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den önemli çağrı

Futbolseverlerin merakla beklediği turnuvadaki tüm maçların, daha önce de bu turnuva maçlarını yayımlayan TRT'de olacağı duyuruldu.

2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınla ekranlara taşınacak. Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası turnuvasındaki tüm maçların yayımlanacağı TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yapıldı.

Dünya Kupası frekans bilgileri: TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır? - 1

Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

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