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DÜNYA KUPASI GÜNÜN MAÇLARI; Bugün hangi maçlar var? 1 Aralık programı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda A ve B Grupları sona erdi. İlk maçlar ardından son 16 bileti alan takımlar resmileşti. Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda ilk iki sırayı alan Arjantin ve Polonya son turuna yükseldi. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 1 Aralık maç programı

DÜNYA KUPASI GÜNÜN MAÇLARI; Bugün hangi maçlar var? 1 Aralık programı

Katar'da devam eden maçları ülkemizde de büyük bir ilgi görüyor. 2022 Dünya Kupası maçlarını naklen izlemek isteyen futbolseverler, 29 Kasım tarihli programını inceliyor. Peki, bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası 1 Aralık maç programı...

2022 Dünya Kupası'nda bugün (1 Aralık Perşembe günü) E ve F grubunda maçlar oynanacak. Kosta Rika-Almanya, Japonya-İspanya, Kanada-Fas ve Hırvatistan-Belçika maçları oynanacak.

2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak

DÜNYA KUPASI GÜNÜN MAÇLARI; Bugün hangi maçlar var? 1 Aralık programı - 1

DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak.

2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli olmaya başladı.

Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri

• Hollanda - ABD

• İngiltere - Senegal

• Arjantin - Avustralya

• Fransa - Polonya

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