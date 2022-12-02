DÜNYA KUPASI GÜNÜN MAÇLARI; Bugün hangi maçlar var? 2 Aralık karşılaşmaları

Katar'da devam eden Dünya Kupası maçları ülkemizde de büyük bir ilgi görüyor. 2022 Dünya Kupası maçlarını naklen izlemek isteyen futbolseverler, 2 Aralık tarihli maç programını inceliyor. Peki, bugün hangi maçlar var?
2022 KATAR DÜNYA KUPASI GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
H Grubu
18:00 Güney Kore - Portekiz
18:00 Gana - Uruguay
G Grubu
22:00 Sırbistan - İsviçre
22:00 Kamerun - Brezilya
2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak
Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli olmaya başladı.
• Hollanda - ABD
• İngiltere - Senegal
• Arjantin - Avustralya
• Fransa - Polonya