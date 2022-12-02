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DÜNYA KUPASI GÜNÜN MAÇLARI; Bugün hangi maçlar var? 2 Aralık karşılaşmaları

2022 Dünya Kupası maçları devam ediyor. İlk maçlar ardından son 16 bileti alan takımlar resmileşti. Katar'da Dünya Kupası finali 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 2 Aralık karşılaşmaları...

DÜNYA KUPASI GÜNÜN MAÇLARI; Bugün hangi maçlar var? 2 Aralık karşılaşmaları

Katar'da devam eden maçları ülkemizde de büyük bir ilgi görüyor. 2022 Dünya Kupası maçlarını naklen izlemek isteyen futbolseverler, 2 Aralık tarihli maç programını inceliyor. Peki, bugün hangi maçlar var? 

2022 KATAR DÜNYA KUPASI GÜNÜN PROGRAMI

H Grubu

18:00 Güney Kore - Portekiz

18:00 Gana - Uruguay

G Grubu

22:00 Sırbistan - İsviçre

22:00 Kamerun - Brezilya

2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak

DÜNYA KUPASI GÜNÜN MAÇLARI; Bugün hangi maçlar var? 2 Aralık karşılaşmaları - 1

Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli olmaya başladı.

• Hollanda - ABD

• İngiltere - Senegal

• Arjantin - Avustralya

• Fransa - Polonya

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