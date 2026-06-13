Dünya Kupası heyecanı 5 maçla devam edecek, Türkiye de sahaya çıkacak

13.06.2026 11:43

Dünya Kupası heyecanı 5 maçla devam edecek, Türkiye de sahaya çıkacak
Reuters

A Milli Futbol Takımı, D grubunda mücadele ediyor.

AA
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Dünya Kupası heyecanı yarın 5 maçla devam edecek. A Milli Futbol Takımı Avustralya ile BC Place Vancouver Stadı'nda 07.00'de karşı karşıya gelecek.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı C, D, E ve F Grubu'nda yarın oynanacak 5 maçla sürecek.
 

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı ile Avustralya, BC Place Vancouver Stadı'nda TSİ 07.00'de karşı karşıya gelecek.
 

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
 

14 Haziran Pazar:
 

C Grubu:
 

01.00 Brezilya - Fas (New York New Jersey Stadı)

04.00 Haiti - İskoçya (Boston Stadı)
 

D Grubu:
 

07.00 Avustralya - Türkiye (BC Place Vancouver Stadı)
 

E Grubu:
 

20.00 Almanya - Curaçao (Houston Stadı)
 

F Grubu:
 

23.00 Hollanda - Japonya (Dallas Stadı)