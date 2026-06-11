Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Açılış maçının adı Meksika-Güney Afrika
11.06.2026 17:22
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda açılış maçı, Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak.
Karşılaşma, 83 bin kapasiteli Mexico City Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.
Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenen turnuvada, Mexico City Stadı, 3. kez turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe geçecek.
MEKSİKA DALGASI GERİ DÖNÜYOR
Dünya futbolunun ikonik tribün geleneklerinden biri olan "Meksika Dalgası" (The Wave), 2026 FIFA Dünya Kupası'yla birlikte doğduğu ve şöhrete ulaştığı topraklara geri dönecek.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına ev sahipliği yapacak Meksika'nın başkenti Mexico City'deki Aztek Stadı, Meksika Dalgası olarak adlandırılan görsel şovun futbol dünyasına hediye edildiği yer olarak kabul ediliyor.
İlk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan ve 1986 Dünya Kupası'nda televizyon ekranlarına yansıyan ve sonrasında küresel bir fenomene dönüşen görsel şov, taraftarların oturdukları koltuklardan ardışık düzende ayağa kalkıp kollarını havaya kaldırdıktan sonra oturmasıyla oluşturuluyor.