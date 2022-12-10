Dünya Kupası Katar 2022: İngiltere ve Fransa yarı final bileti için sahaya çıkıyor

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde, tarihinde şampiyonluklar bulunan iki takım İngiltere ile Fransa karşılaşacak. Gözler, Fransa'da Mbappe'nin, İngiltere'de Harry Kane'in üzerinde olacak.



Fransa'nın yıldızı 5 golle gol krallığında zirvede yer alıyor.



Fransa grup aşamasında Avustralya, Tunus ve Danimarka'yı geride bıraktı. Son 16 turunda Polonya'yı 3-1 yenmişti.



İngiltere ise Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Galler'i geçerek gruptan lider çıktı. Son 16 turunda Senegal'i 3-0 ile geçmişti.



İki takım Dünya Kupası tarihinde iki kez karşılaştı. 1966 ve 1982'deki grup maçlarını İngiltere 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.



Fransa-İngiltere maçı saat 22'de başlayacak.



NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun