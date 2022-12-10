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Dünya Kupası Katar 2022: İngiltere ve Fransa yarı final bileti için sahaya çıkıyor

İngiltere ile Fransa 2022 FIFA Dünya Kupası son çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası Katar 2022: İngiltere ve Fransa yarı final bileti için sahaya çıkıyor

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2022 çeyrek finalinde, tarihinde şampiyonluklar bulunan iki takım ile karşılaşacak. Gözler, Fransa'da Mbappe'nin, İngiltere'de Harry Kane'in üzerinde olacak.

Fransa'nın yıldızı 5 golle gol krallığında zirvede yer alıyor.

Fransa grup aşamasında Avustralya, Tunus ve Danimarka'yı geride bıraktı. Son 16 turunda Polonya'yı 3-1 yenmişti.

İngiltere ise Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Galler'i geçerek gruptan lider çıktı. Son 16 turunda Senegal'i 3-0 ile geçmişti.

İki takım Dünya Kupası tarihinde iki kez karşılaştı. 1966 ve 1982'deki grup maçlarını İngiltere 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

Fransa-İngiltere maçı saat 22'de başlayacak.

Dünya Kupası Katar 2022: İngiltere ve Fransa yarı final bileti için sahaya çıkıyor - 1

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