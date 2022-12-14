Dünya Kupası Katar 2022'de yarı final heyecanı: Fransa unvanını korumak Fas tarihe geçmek için sahaya çıkıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Dünya Kupası 2022: Fas'tan Fransa ile yarı final maçı öncesi Katar'a 30 ilave uçak seferi

Fransa ile Fas turnuva tarihinde ilk kez karşılaşacak. Bu turu geçen takım, Arjantin ile pazar günü final maçına çıkacak.



D Grubu'nda yer alan Fransa, ilk maçında Avustralya'yı 4-1, ikinci maçında da Danimarka'yı 2-1 yenerek son 16 turunu garantilerken, son maçında Tunus'a 1-0 mağlup oldu.



Son 16 turunda Polonya'yı 3-1'lik skorla geçen "Horozlar", çeyrek finalde ise İngiltere'yi 2-1 yenerek yarı final biletini aldı.

Dünya Kupası 2018 Rusya'nın şampiyonu Fransa, Dünya Kupası’nın geride kalan kısmında oynadığı 5 maçta 11 gol atmayı başardı. Attığı 11 gol ile kupaya devam eden takımların en golcüsü olan Fransa’nın yıldız futbolcuları Kylian Mbappe ve Olivier Giroud, gol krallığının zirvesinde yer alıyorlar. Mbappe’nin 5, Giroud’un ise 4 golü bulunuyor.

İLK AFRİKA ÜLKESİ



Turnuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu. Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan "Atlas Aslanları", son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti.

Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.



Kanada karşısında kendi kalesine attığı gol dışında rakiplerine geçit vermeyen Fas, turnuvanın elemeleri ve Dünya Kupası'nda 13 maçtır yenilmiyor.

FAS'IN TARİHİ DÜELLOSU