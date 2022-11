Dünya Kupası maçları ne zaman? (2022 Katar Dünya Kupası maç fikstürü)

Dünya Kupası maçlarına sayılı gün kala, ilk hafta hangi ülkelerin birbiriyle maç yapacağı sorgulanıyor. Bu yıl Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası maçları 20 Kasım'da oynanacak Katar-Ekvator karşılaşmasıyla başlayacak. İşte 2022 Dünya Kupası maç fikstürü.



DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?



2022 Katar Dünya Kupası grup kuralarının çekimiyle birlikte maçların başlayacağı tarih belli oldu.



Buna göre; Dünya Kupası maçları 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.



FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak.



9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.



Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü.

DÜNYA KUPASI GRUP MAÇLARI



2022 Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamı şu şekilde:



20 Kasım Pazar



19.00: Katar - Ekvador (A Grubu)



21 Kasım Pazartesi



16.00: İngiltere - İran (B Grubu)



19.00: Senegal - Hollanda (A Grubu)



22.00: ABD - Galler (B Grubu)



22 Kasım Salı



13.00: Arjantin - Suudi Arabistan (C Grubu)



16.00: Danimarka - Tunus (D Grubu)



19.00: Meksika - Polonya (C Grubu)



22.00: Fransa - Avustralya (D Grubu)



23 Kasım Çarşamba



13.00: Fas - Hırvatistan (F Grubu)



16.00: Almanya - Japonya (E Grubu)



19.00: İspanya - Kosta Rika (E Grubu)



22.00: Belçika - Kanada (F Grubu)



24 Kasım Perşembe



13.00: İsviçre - Kamerun (G Grubu)



16.00: Uruguay - Güney Kore (H Grubu)



19.00: Portekiz - Gana (H Grubu)



22.00: Brezilya - Sırbistan (H Grubu)



25 Kasım Cuma



13.00: Galler - İran (B Grubu)



16.00: Katar - Senegal (A Grubu)



19.00: Hollanda - Ekvador (A Grubu)



22.00: İngiltere - ABD (B Grubu)



26 Kasım Cumartesi



13.00: Tunus - Avustralya (D Grubu)



16.00: Polonya - Suudi Arabistan (C Grubu)



19.00: Fransa - Danimarka (D Grubu)



22.00: Arjantin - Meksika (C Grubu)



27 Kasım Pazar



13.00: Japonya - Kosta Rika (E Grubu)



16.00: Belçika - Fas (F Grubu)



19.00: Hırvatistan - Kanada (F Grubu)



22.00: İspanya - Almanya (E Grubu)



28 Kasım Pazartesi



13.00: Kamerun - Sırbistan (G Grubu)



16.00: Güney Kore - Gana (H Grubu)



19.00: Brezilya - İsviçre (G Grubu)



22.00: Portekiz - Uruguay (H Grubu)



29 Kasım Salı



18.00: Ekvador - Senegal (A Grubu)



18.00: Hollanda - Katar (A Grubu)



22.00: İran - ABD (B Grubu)



22.00: Galler - İngiltere (B Grubu)



30 Kasım Çarşamba



18.00: Tunus - Fransa (D Grubu)



18.00: Avustralya - Danimarka (D Grubu)



22.00: Polonya - Arjantin (C Grubu)



22.00: Suudi Arabistan - Meksika (C Grubu)



1 Aralık Perşembe



18.00: Hırvatistan - Belçika (F Grubu)



18.00: Kanada - Fas (F Grubu)



22.00: Japonya - İspanya (E Grubu)



22.00: Kosta Rika - Almanya (E Grubu)



2 Aralık Cuma



18.00: Güney Kore - Portekiz (H Grubu)



18.00: Gana - Uruguay (H Grubu)



22.00: Sırbistan - İsviçre (G Grubu)



22.00: Kamerun - Brezilya (G Grubu)