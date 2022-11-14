Dünya Kupası maçları ne zaman? (2022 Katar Dünya Kupası maç fikstürü)

Dünya Kupası maçlarına sayılı gün kala, ilk hafta hangi ülkelerin birbiriyle maç yapacağı sorgulanıyor. Bu yıl Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası maçları 20 Kasım'da oynanacak Katar-Ekvator karşılaşmasıyla başlayacak. İşte 2022 Dünya Kupası maç fikstürü.
DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?
2022 Katar Dünya Kupası grup kuralarının çekimiyle birlikte maçların başlayacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Dünya Kupası maçları 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.
FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak.
9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.
Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü.
DÜNYA KUPASI GRUP MAÇLARI
2022 Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamı şu şekilde:
20 Kasım Pazar
19.00: Katar - Ekvador (A Grubu)
21 Kasım Pazartesi
16.00: İngiltere - İran (B Grubu)
19.00: Senegal - Hollanda (A Grubu)
22.00: ABD - Galler (B Grubu)
22 Kasım Salı
13.00: Arjantin - Suudi Arabistan (C Grubu)
16.00: Danimarka - Tunus (D Grubu)
19.00: Meksika - Polonya (C Grubu)
22.00: Fransa - Avustralya (D Grubu)
23 Kasım Çarşamba
13.00: Fas - Hırvatistan (F Grubu)
16.00: Almanya - Japonya (E Grubu)
19.00: İspanya - Kosta Rika (E Grubu)
22.00: Belçika - Kanada (F Grubu)
24 Kasım Perşembe
13.00: İsviçre - Kamerun (G Grubu)
16.00: Uruguay - Güney Kore (H Grubu)
19.00: Portekiz - Gana (H Grubu)
22.00: Brezilya - Sırbistan (H Grubu)
25 Kasım Cuma
13.00: Galler - İran (B Grubu)
16.00: Katar - Senegal (A Grubu)
19.00: Hollanda - Ekvador (A Grubu)
22.00: İngiltere - ABD (B Grubu)
26 Kasım Cumartesi
13.00: Tunus - Avustralya (D Grubu)
16.00: Polonya - Suudi Arabistan (C Grubu)
19.00: Fransa - Danimarka (D Grubu)
22.00: Arjantin - Meksika (C Grubu)
27 Kasım Pazar
13.00: Japonya - Kosta Rika (E Grubu)
16.00: Belçika - Fas (F Grubu)
19.00: Hırvatistan - Kanada (F Grubu)
22.00: İspanya - Almanya (E Grubu)
28 Kasım Pazartesi
13.00: Kamerun - Sırbistan (G Grubu)
16.00: Güney Kore - Gana (H Grubu)
19.00: Brezilya - İsviçre (G Grubu)
22.00: Portekiz - Uruguay (H Grubu)
29 Kasım Salı
18.00: Ekvador - Senegal (A Grubu)
18.00: Hollanda - Katar (A Grubu)
22.00: İran - ABD (B Grubu)
22.00: Galler - İngiltere (B Grubu)
30 Kasım Çarşamba
18.00: Tunus - Fransa (D Grubu)
18.00: Avustralya - Danimarka (D Grubu)
22.00: Polonya - Arjantin (C Grubu)
22.00: Suudi Arabistan - Meksika (C Grubu)
1 Aralık Perşembe
18.00: Hırvatistan - Belçika (F Grubu)
18.00: Kanada - Fas (F Grubu)
22.00: Japonya - İspanya (E Grubu)
22.00: Kosta Rika - Almanya (E Grubu)
2 Aralık Cuma
18.00: Güney Kore - Portekiz (H Grubu)
18.00: Gana - Uruguay (H Grubu)
22.00: Sırbistan - İsviçre (G Grubu)
22.00: Kamerun - Brezilya (G Grubu)