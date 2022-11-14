 Dünya Kupası maçları ne zaman? (2022 Katar Dünya Kupası maç fikstürü) - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor
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Dünya Kupası maçları ne zaman? (2022 Katar Dünya Kupası maç fikstürü)

2022 Katar Dünya Kupası maçları için nefesler tutuldu. Tüm dünyada futbolseverler tarafından merakla beklenen Dünya Kupası maçları öncesi, maçların ne zaman başlayacağı ve hangi gün oynanacağı merak ediliyor. Peki, Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak?

Dünya Kupası maçları ne zaman? (2022 Katar Dünya Kupası maç fikstürü)

maçlarına sayılı gün kala, ilk hafta hangi ülkelerin birbiriyle maç yapacağı sorgulanıyor. Bu yıl Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası maçları 20 Kasım'da oynanacak Katar-Ekvator karşılaşmasıyla başlayacak. İşte 2022 Dünya Kupası maç fikstürü.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

2022 Katar Dünya Kupası grup kuralarının çekimiyle birlikte maçların başlayacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Dünya Kupası maçları 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası maçları ne zaman? (2022 Katar Dünya Kupası maç fikstürü) - 1

FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak.

9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.

Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü.

Dünya Kupası maçları ne zaman? (2022 Katar Dünya Kupası maç fikstürü) - 2

DÜNYA KUPASI GRUP MAÇLARI

2022 Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamı şu şekilde:

20 Kasım Pazar

19.00: Katar - Ekvador (A Grubu)

21 Kasım Pazartesi

16.00: İngiltere - İran (B Grubu)

19.00: Senegal - Hollanda (A Grubu)

22.00: ABD - Galler (B Grubu)

22 Kasım Salı

13.00: Arjantin - Suudi Arabistan (C Grubu)

16.00: Danimarka - Tunus (D Grubu)

19.00: Meksika - Polonya (C Grubu)

22.00: Fransa - Avustralya (D Grubu)

23 Kasım Çarşamba

13.00: Fas - Hırvatistan (F Grubu)

16.00: Almanya - Japonya (E Grubu)

19.00: İspanya - Kosta Rika (E Grubu)

22.00: Belçika - Kanada (F Grubu)

24 Kasım Perşembe

13.00: İsviçre - Kamerun (G Grubu)

16.00: Uruguay - Güney Kore (H Grubu)

19.00: Portekiz - Gana (H Grubu)

22.00: Brezilya - Sırbistan (H Grubu)

25 Kasım Cuma

13.00: Galler - İran (B Grubu)

16.00: Katar - Senegal (A Grubu)

19.00: Hollanda - Ekvador (A Grubu)

22.00: İngiltere - ABD (B Grubu)

26 Kasım Cumartesi

13.00: Tunus - Avustralya (D Grubu)

16.00: Polonya - Suudi Arabistan (C Grubu)

19.00: Fransa - Danimarka (D Grubu)

22.00: Arjantin - Meksika (C Grubu)

27 Kasım Pazar

13.00: Japonya - Kosta Rika (E Grubu)

16.00: Belçika - Fas (F Grubu)

19.00: Hırvatistan - Kanada (F Grubu)

22.00: İspanya - Almanya (E Grubu)

28 Kasım Pazartesi

13.00: Kamerun - Sırbistan (G Grubu)

16.00: Güney Kore - Gana (H Grubu)

19.00: Brezilya - İsviçre (G Grubu)

22.00: Portekiz - Uruguay (H Grubu)

29 Kasım Salı

18.00: Ekvador - Senegal (A Grubu)

18.00: Hollanda - Katar (A Grubu)

22.00: İran - ABD (B Grubu)

22.00: Galler - İngiltere (B Grubu)

30 Kasım Çarşamba

18.00: Tunus - Fransa (D Grubu)

18.00: Avustralya - Danimarka (D Grubu)

22.00: Polonya - Arjantin (C Grubu)

22.00: Suudi Arabistan - Meksika (C Grubu)

1 Aralık Perşembe

18.00: Hırvatistan - Belçika (F Grubu)

18.00: Kanada - Fas (F Grubu)

22.00: Japonya - İspanya (E Grubu)

22.00: Kosta Rika - Almanya (E Grubu)

2 Aralık Cuma

18.00: Güney Kore - Portekiz (H Grubu)

18.00: Gana - Uruguay (H Grubu)

22.00: Sırbistan - İsviçre (G Grubu)

22.00: Kamerun - Brezilya (G Grubu)

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