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Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? (2022 Dünya Kupası grupları)

2022 Katar Dünya Kupası maçları için geri sayım başladı. Tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek Dünya Kupası maçları, bu yıl Katar'da gerçekleşecek. Gerçekleştirilen Dünya Kupası grup kuralarının çekimiyle birlikte, ilk maç Katar ve Ekvator arasında oynanacak. Peki, Dünya Kupası maçları ne zaman?

Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? (2022 Dünya Kupası grupları)

maçları için tarih araştırmaları sürüyor. 2022 Katar Dünya Kupası maçları, Kasım ayının gelmesiyle birlikte gündeme geldi. Bu yıl Kasım ayında başlayacak olan maçlar, futbolseverlere seyir keyfi yüksek anlar yaşatacak. Peki, Dünya Kupası maçları ne zaman?

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

2022 Katar Dünya Kupası grup kuralarının çekimiyle birlikte maçların başlayacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Dünya Kupası maçları 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? (2022 Dünya Kupası grupları) - 1

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

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