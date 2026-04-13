Dünya Kupası. Mete Gazoz bronz madalya kazandı

13.04.2026 01:51

Gazoz üçüncülük maçında Meksikalı rakibi Matias Grande'yi 7-3 mağlup etti.

Milli sporcu Mete Gazoz 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1'inci ayağında 3'üncü oldu. Türkiye turnuvayı 3 gümüş, 2 bronz madalyayla tamamladı.

Meksika'nın Puebla kentinde düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1'inci ayağı tamamlandı.

 

Milli sporcu Mete Gazoz, klasik yay bireysel yarı finalinde Tayvanlı rakibi Chih-Chun Tang'e yenilerek üçüncülük maçına çıktı. Gazoz bu karşılaşmada Meksikalı rakibi Matias Grande'yi 7-3 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

 

Erkeklerde Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım, 4-4'lük setlerin ardından yapılan eşitlik bozma atışlarında ABD'ye mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

 

Kadınlarda ise Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat'dan oluşan milli takım, finalde Çin'e 6-0 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

 

Karışık takımlar bronz madalya maçında da Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisi, Kolombiya'yı 5-1 yenerek bronz madalya aldı.

 

Türkiye, Dünya Kupası'nın Meksika ayağını 3 gümüş, 2 bronz madalyayla bitirdi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram