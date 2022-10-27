Dünya Kupası ne zaman? (2022 Katar Dünya Kupası maçları)

2022 Katar Dünya Kupası maçlarının ne zaman olduğu, ülkelerin milli takım maçlarını izlemek isteyen sporseverler tarafından merak ediliyor. Katar'da gerçekleştirilen Dünya Kupası kura çekiminin ardından gruplar belli oldu. Peki, Dünya Kupası maçları ne zaman?



DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?



2022 Katar Dünya Kupası grup kuralarının çekimiyle birlikte maçların başlayacağı tarih belli oldu.



Buna göre; Dünya Kupası maçları 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.

DÜNYA KUPASI GRUPLARI



A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador



B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna



C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan



D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri



E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda



F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada



G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun



H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana