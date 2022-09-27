Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? (2022 Katar Dünya Kupası grupları)

2022 Dünya Kupası Kura Çekimi Doha'da gerçekleştirildi. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından binlerce futbolsever Dünya Kupası'nın ne zaman başlayacağını internet üzerinden sorgulamaya başladı. Peki, Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak?



DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?



2022 Katar Dünya Kupası grup kuralarının çekimiyle birlikte maçların başlayacağı tarih belli oldu.



Buna göre; Dünya Kupası maçları 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.

DÜNYA KUPASI GRUPLARI



A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador



B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna



C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan



D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri



E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda



F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada



G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun



H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana