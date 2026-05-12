Dünya Kupası nedeniyle okullar tatil edilecekti, karar değiştirildi

Meksika 'da 2026 FIFA Dünya Kupası ve aşırı sıcaklar nedeniyle okulların 40 gün erken kapatılması kararının iptal edildiği duyuruldu.



Meksika Eğitim Bakanı Mario Delgado, yaptığı açıklamada, "Toplu bir müzakere sürecinin ardından ve Başkanımızın çağrısına yanıt olarak 2025-2026 eğitim öğretim takvimini koruma ve planlandığı gibi 15 Temmuz'da dönemi sonlandırma konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerini kullandı.



Delgado, geçen hafta, eğitim ve öğretim takviminin 5 Haziran'da sona ereceğini belirterek, "Bu değişiklik, son günlerde etkili olan olağanüstü sıcak hava dalgasının haziran ve temmuz aylarında da devam edecek olması ve ülkemizde düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle yapılmıştır." açıklamasını yapmıştı.



2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek.