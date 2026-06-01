Dünya Kupası öncesi ilk prova. Türkiye-Kuzey Makedonya maçı

01.06.2026 19:05

Son Güncelleme: 01.06.2026 19:34

Anadolu Ajansı
Selim Başeğmezer
A Milli Takım, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında özel maçta Kzuey Makedonya ile karşı karşıya...

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bu akşam İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geliyor.

 

Ay-yıldızlıların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Chobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

19:33
MONTELLA: "TÜM OYUNCULARI DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ"
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Aslında çok önemli bir maç. Bir ülkeyi temsil ediyorsunuz, o yüzden bizde hazırlık maçı diye bir kavram yok. Burada, kulübünde daha az süre alan futbolcularımızı da değerlendirmek istiyoruz. Aynı zamanda ufak tefek sakatlık geçiren oyuncularımızı da korumak istiyoruz. Bütün futbolcularımızı değerlendirmek istiyoruz. Bugün de farklı bir 11 görebilirsiniz."
19:21
DEMİRAL: "ÇOK HEYECANLIYIZ"
Milli futbolcu Merih Demiral: "Takımın durumu güzel. Çok iyi bir kamp süreci geçiriyoruz. Yarın Amerika'ya yolculuğumuz olacak. Onun öncesinde önemli bir hazırlık maçı var bugün. Güzel bir maç olacak. Antrenmanlarımız zaten devam ediyor. Çok yoğun çalışıyoruz. Sakatlıksız, belasız inşallah bugünü bitirip bir an önce yolculuğa başlamak istiyoruz. Biz de çok heyecanlıyız."
19:03
İLK 11'LER
Türkiye: Altay Bayındır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül. Kuzey Makedonya:
Millilerde karşılaşma öncesinde Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eskihellaç'ın tedavileri sürüyor. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise takımdan ayrı çalışıyor.

 

MİLLİLER, 1696 GÜN SONRA KADIKÖY'DE

 

A Milli Futbol Takımı, 4 yıl 7 ay 23 gün sonra İstanbul Chobani Stadı'nda maça çıkacak.

 

Türkiye, son olarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile 8 Ekim 2021'de oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Kadıköy'de boy göstermişti.

 

İKİNCİ HAZIRLIK MAÇI VENEZUELA'YA KARŞI

 

A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçında ise 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak.

 

Mücadele, Fort Lauderdale kentindeki maç, Inter Miami FC Stadı'nda TSİ 01.00'de oynanacak.

 

Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak milliler, ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.