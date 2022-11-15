Dünya Kupası öncesi sahte taraftar iddiası

Dünya Kupası öncesi Katar'ın parayla taraftar tuttuğu iddia edildi.



İddia sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde Brezilya, İspanya, Almanya, Portekiz, İngiltere ve Arjantin formaları giyen yüzlerce kişi yürüyüş yapıyor.



Yorumlarda ise bu insanların, o ülke vatandaşlarına hiç benzemediği vurgulanıyor. Katar'ın, bu kişileri para karşılığında tuttuğu iddia ediliyor.

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Videoları yayınlayan hesap, bir Katar tanıtım platformuna ait.

Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

DÜNYA KUPASINA BOYKOT



Bazı ülkeler Katar'daki yaptırımlar nedeniyle Dünya Kupası'nı boykot ediyor.



Katar'ın boykottan etkilenmediğini göstermek için böyle bir hamle yapmış olabileceği de konuşuluyor.

