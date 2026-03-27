Dünya Kupası Play-off yarı finali tamamlandı
27.03.2026 02:05
Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak son ülkelerin belirleneceği play-off etabında oynanan 8 maçın ardından finale kalan takımlar belli oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu yarı final maçları sona erdi.
A Milli Futbol Takımı, sahasında Romanya'yı 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Kosova ise deplasmanda Slovakya'yı 4-3 mağlup etti ve finalde ay-yıldızlı takımla eşleşti.
Türkiye ve Kosova'yla birlikte İtalya, İsveç, Polonya, Danimarka, Bosna Hersek ve Çekya finale yükseldi.
Play-off yarı finallerinde sonuçlar şöyle:
- Türkiye-Romanya: 1-0
- İtalya-Kuzey İrlanda: 2-0
- Çekya-İrlanda Cumhuriyeti: 2-2 (Penaltılarla 4-3)
- Slovakya-Kosova: 3-4
- Galler-Bosna Hersek: 1-1 (Penaltılarla 2-4)
- Ukrayna-İsveç: 1-3
- Polonya-Arnavutluk: 2-1
- Danimarka-Kuzey Makedonya: 4-0
FİNAL EŞLEŞMELERİ
Avrupa Elemeleri'nde play-off turu final eşleşmeleri şöyle oluştu:
- Bosna Hersek-İtalya
- İsveç-Polonya
- Kosova-Türkiye
- Çekya-Danimarka
Play-off final maçları 31 Mart'ta oynanacak. Milli Takım, final maçını deplasmanda oynayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.