Dünya Kupası Play-off yarı finali tamamlandı

27.03.2026 02:05

Anadolu Ajansı
Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak son ülkelerin belirleneceği play-off etabında oynanan 8 maçın ardından finale kalan takımlar belli oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu yarı final maçları sona erdi.

 

A Milli Futbol Takımı, sahasında Romanya'yı 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Kosova ise deplasmanda Slovakya'yı 4-3 mağlup etti ve finalde ay-yıldızlı takımla eşleşti.

 

Türkiye ve Kosova'yla birlikte İtalya, İsveç, Polonya, Danimarka, Bosna Hersek ve Çekya finale yükseldi.

 

Play-off yarı finallerinde sonuçlar şöyle:

 

- Türkiye-Romanya: 1-0

 

- İtalya-Kuzey İrlanda: 2-0

 

- Çekya-İrlanda Cumhuriyeti: 2-2 (Penaltılarla 4-3)

 

- Slovakya-Kosova: 3-4

 

- Galler-Bosna Hersek: 1-1 (Penaltılarla 2-4)

 

- Ukrayna-İsveç: 1-3

 

- Polonya-Arnavutluk: 2-1

 

- Danimarka-Kuzey Makedonya: 4-0

 

FİNAL EŞLEŞMELERİ

 

Avrupa Elemeleri'nde play-off turu final eşleşmeleri şöyle oluştu:

 

- Bosna Hersek-İtalya

 

- İsveç-Polonya

 

- Kosova-Türkiye

 

- Çekya-Danimarka

 

Play-off final maçları 31 Mart'ta oynanacak. Milli Takım, final maçını deplasmanda oynayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram