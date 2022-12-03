Bugünkü karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu mücadeleleri oynanacak.



Dünya Kupası'nda final 18 Aralık Pazar günü, 17 Aralık Cumartesi günü ise üçüncülük karşılaşması yapılacak.



2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının ardından son 16 turu şöyle:



3 ARALIK



Hollanda - ABD



Arjantin - Avustralya



4 ARALIK



Fransa - Polonya



İngiltere - Senegal



5 Aralık



Japonya - Hırvatistan



Brezilya - Güney Kore



6 Aralık



Fas - İspanya



Portekiz - İsviçre