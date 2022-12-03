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Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Bugünkü karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu mücadeleleri oynanacak.

Dünya Kupası'nda final 18 Aralık Pazar günü, 17 Aralık Cumartesi günü ise üçüncülük karşılaşması yapılacak.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının ardından son 16 turu şöyle:

3 ARALIK

Hollanda - ABD

Arjantin - Avustralya

4 ARALIK

Fransa - Polonya

İngiltere - Senegal

5 Aralık

Japonya - Hırvatistan

Brezilya - Güney Kore

6 Aralık

Fas - İspanya

Portekiz - İsviçre

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