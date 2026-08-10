Dünya Kupası sonrası karar verildi. Fenerbahçe'den Amrabat açıklaması
10.08.2026 08:29
Sofyan Amrabat
Fenerbahçe'de Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, sağlık kontrollerinden geçip çalışmalara başlamak üzere Türkiye'ye geldi.
Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, İstanbul'a gitti.
Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Sofyan Amrabat, sağlık kontrolleri ve çalışmalarına başlamak üzere İstanbul’a geldi. Oyuncumuz, kontrollerin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde çalışmalarına başlayacak.”
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu İspanya LaLiga ekibi Real Batis'te kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki oyuncu, 23 resmi maça çıktı.
Amrabat, sezonun bitmesiyle başlayan FIFA Dünya Kupası'nda da 3 maçta forma giydi