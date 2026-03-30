Dünya Kupası yolunda son rakip Kosova

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde 31 Mart Salı günü deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek.

Kosova'nın Başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Christopher Kavanagh olacak.

Karşılaşmayı kazanan takım ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.

Maçın 90 dakikasının berabere bitmesi halinde uzatma bölümüne geçilecek. 15'e dakikalık iki uzatma bölümünde de kazanan çıkmaması durumunda ise seri penaltı atışlarıyla Dünya Kupası'na gidecek ekip belli olacak.

Ay-yıldızlı ekip play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0, Kosova ise Slovakya'yı 4-3 yenerek finalde mücadele etme hakkını elde etmişti.

HEDEF 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK

A Milli Futbol Takımı, 2002 yılında 3. olduğu Dünya Kupası'na yeniden katılarak 24 yıllık özleme son vermek için sahada yer alacak.

Türkiye, tarihinde 3 kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Dünya Kupası vizesini ilk kez 1950'de alan A Milli Futbol Takımı, o dönemin imkansızlıkları sebebiyle turnuvadan çekildi. 1954 Dünya Kupası'nda Macaristan, Batı Almanya ve Güney Kore'yle aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar ilk maçında Batı Almanya'ya 4-1 mağlup olurken ikinci maçında Güney Kore'yi 7-0 yendi. Grup formatı gereği Batı Almanya'yla yeniden karşılaşan milliler, rakibine 7-2 kaybederek elendi.

Milli takımın sonraki Dünya Kupası macerası ise 48 yıl sonra gerçekleşti. 2002 yılında play-off turunda Avusturya'yı geçerek organizasyona katılma hakkı kazanan milliler, turnuvayı 3. sırada tamamlayarak tarihi bir başarı elde etti.