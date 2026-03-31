Dünya Kupası'na son adım. Kosova-Türkiye maçı başladı
31.03.2026 20:21
Son Güncelleme: 31.03.2026 22:17
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde bugün deplasmanda Kosova ile karşı karşıya geliyor.
Kosova'nın Başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan karşılaşma, TSİ 21.45'te başladı ve TV8'den naklen yayınlanıyor.
Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalıyor. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi Christopher Kavanagh.
TUR İHTİMALİ
Karşılaşmayı kazanan takım ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.
Maçın 90 dakikasının berabere bitmesi halinde uzatma bölümüne geçilecek. 15'e dakikalık iki uzatma bölümünde de kazanan çıkmaması durumunda ise seri penaltı atışlarıyla Dünya Kupası'na gidecek ekip belli olacak.
Ay-yıldızlı ekip play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0, Kosova ise Slovakya'yı 4-3 yenerek finalde mücadele etme hakkını elde etmişti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella.
MONTELLA'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Romanya mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
İtalyan teknik adam, play-off yarı finalindeki Romanya karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Mert Müldür, Samet Akaydin ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Kosova karşısında Zeki Çelik, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü'ye ilk 11'de yer verdi.
Montella, kritik mücadelede kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet ederken savunma dörtlüsünü Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı oynatan İtalyan çalıştırıcı, forvette ise Kerem Aktürkoğlu'na şans verdi.
Mert Günok, Altay Bayındır, Eren Elmalı, Samet Akaydin, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Atakan Karazor, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan ise Kosova karşısında yedek soyundu.
MİLLİLERDE TEK EKSİK
A Milli Takım'da Merih Demiral sakatlığı nedeniyle bu mücadelede de kadroda yer alamadı.
Bu isimlerin yanı sıra Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç ve Oğuz Aydın teknik ekibin kararıyla maç kadrosuna alınmadı.
OZAN KABAK, 23 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Uzun bir sakatlık dönemini atlatan ve yeniden milli takım aday kadrosuna dönen Ozan Kabak, 23 maç sonra bir milli maçta ilk 11’de sahaya çıktı.
2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Ozan, Romanya maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.
TARAFTARLAR, BİZİM ÇOCUKLAR'I YALNIZ BIRAKMADI
Türk taraftarlar, deplasmanda oynanan karşılaşmada milli takımı yalnız bırakmadı.
Başkent Priştine'deki 13 bin 500 kişilik Fadil Vokrri Stadı'nda yaklaşık 750 Türk taraftar tribünde yer aldı.
Milli oyuncular, karşılaşma öncesinde tribünlere giderek Türk taraftarları selamladı.
HEDEF, 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK
A Milli Futbol Takımı, 2002 yılında 3. olduğu Dünya Kupası'na yeniden katılarak 24 yıllık özleme son vermek için sahada yer alacak.
Türkiye, tarihinde 3 kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Dünya Kupası vizesini ilk kez 1950'de alan A Milli Futbol Takımı, o dönemin imkansızlıkları sebebiyle turnuvadan çekildi. 1954 Dünya Kupası'nda Macaristan, Batı Almanya ve Güney Kore'yle aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar ilk maçında Batı Almanya'ya 4-1 mağlup olurken ikinci maçında Güney Kore'yi 7-0 yendi. Grup formatı gereği Batı Almanya'yla yeniden karşılaşan milliler, rakibine 7-2 kaybederek elendi.
Milli takımın sonraki Dünya Kupası macerası ise 48 yıl sonra gerçekleşti. 2002 yılında play-off turunda Avusturya'yı geçerek organizasyona katılma hakkı kazanan milliler, turnuvayı 3. sırada tamamlayarak tarihi bir başarı elde etti.