Dünya Kupası'na veda eden İskoçya'nın teknik direktörü Clarke istifa etti

İskoçya Milli Takımı Teknik Direktörü Steve Clarke, 7 yıldır sürdürdüğü görevine veda etti.

Dünya Kupası C Grubu'nda Brezilya'ya 3-0, Fas'a 1-0 yenilen, Haiti'yi ise 1-0 yenen İskoçya, son 32 turuna "en iyi üçüncüler" kontenjanından yükselme şansını Hırvatistan'ın kazanmasıyla turnuvaya veda etti.

Bu gelişmenin ardından açıklama yapan Clarke "Bu vedanın en duygusal kısmı, onlar olmasaydı 2019'dan bugüne kadar biriktirdiğimiz hiçbir anıya sahip olamayacağımız oyuncularım içindir. Onların teknik direktörü olarak anılmak gerçekten bir onurdu." ifadelerini kullandı.

İskoçya, bugüne kadar katıldığı Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkma başarısını gösteremedi.