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Dünya Kupası'na veda karşılaşması. Türkiye-ABD maçı

26.06.2026 03:40

Son Güncelleme: 26.06.2026 04:15

Dünya Kupası'na veda karşılaşması. Türkiye-ABD maçı
Reuters

A Milli Takım.

NTV - Haber Merkezi
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A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü hafta maçında ABD karşısında...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımı, D Grubu üçüncü ve son maçında TSİ 05.00'te ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

 

Los Angeles Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal yönetecek. Ghorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni yapacak. Karşılaşmada Birleşik Arap Emirlikleri Federasyonundan Omar Mohamed Al Ali, dördüncü hakem olacak.

 

Grubun diğer maçında Avustralya ile Paraguay karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.

 

Son maçlar öncesinde ABD 6 puanla grubu lider tamamlamayı garantilerken, Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Gruptan çıkma şansı kalmayan milli takım ise puanla tanışamadı.

04:14
GÜNEŞ: "TESELLİ OLMASI GEREKİYOR"
Şenol Güneş: "Önemli olan mesleğine saygısı olan oyuncuların ne yapacağıdır. Ben oyuncularımızın elinden geleni yapacağına inanıyorum. En azından bir teselli olması gerekiyor."
Reuters
04:13
MONTELLA: "RUH GÖRMEK İSTİYORUM"
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Bugün sahada agresiflik, ruh görmek istiyorum. 3 puanı almak zorundaymışız gibi ciddi maç oynadığımızı görmek istiyorum. Gelişim yolculuğumuz için önemli bir sınav. Takım olarak düşünmeliyiz, bireysel olarak değil. Bu yüzden en önemli şey birlikte hareket etmek. ABD ciddi fiziksel güce ve atletizme sahip bir takım. Daha önce söylediğim gibi teknik direktörlerinin yansıması sahaya yansıyor. Çok atletik bir ekip. Sahada doğru alanları nasıl kullanacaklarını ve boşlukları nasıl değerlendireceklerini iyi biliyorlar. Buna karşı koymalıyız."
Reuters
03:39
İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz. ABD: Turner, Scally, Robinson, McKenzie, Trusty, Berhalter, McKennie, Reyna, Aaronson, Pepi, Weah.
Reuters

ADAY KADRO

 

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 26 kişilik aday kadrosu şöyle:

 

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

 

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

 

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

 

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

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