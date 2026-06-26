Dünya Kupası'nda 3.6 milyon taraftarla rekor

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahibi olduğu ve ilk kez 48 takımın katıldığı 2026 Dünya Kupası bir ilke daha imza attı.

FIFA , yine ABD'nin ev sahipliği yaptığı 1994 Dünya Kupası'nda 3 milyon 587 bin 538 taraftarla kırılan rekorun geride bırakıldığını duyurdu. Turnuvayı 3.6 milyon taraftar takip etti. FIFA Başkanı Gianni Infantino, tribünlerdeki doluluk oranından övgüyle bahsederek, "Tarihin en başarılı turnuvası. Stadyumlar dolu, şehirler dolu, atmosfer harika." ifadelerini kullandı.

Toplam 16 stadın ev sahipliği yaptığı turnuva, 19 Temmuz'da oynanacak final maçıyla sona erecek.