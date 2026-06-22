Dünya Kupası'nda bu akşam, gece ve gelecek sabahın programı
22.06.2026 09:54
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı I, J, K ve L Grubu'nda oynanacak 6 maçla sürecek.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, J Grubu'nda Arjantin iel Avusturya, I Grubu'nda Fransa ile Irak, K Grubu'nda Portekiz ile Özbekistan, L Grubu'nda ise İngiltere ile Gana karşı karşıya gelecek.
Turnuvada bu akşam ve 23 Haziran Salı günü oynanacak maçların programı şöyle:
22 Haziran Pazartesi:
20.00 Arjantin-Avusturya (AT&T Stadı)
23 Haziran Salı:
I Grubu:
00.00 Fransa - Irak (Philadelphia Stadı)
03.00 Norveç - Senegal (New York New Jersey Stadı)
J Grubu:
06.00 Ürdün - Cezayir (San Francisco Bay Area Stadı)
K Grubu:
20.00 Portekiz - Özbekistan (Houston Stadı)
L Grubu:
23.00 İngiltere - Gana (Boston Stadı)