Dünya Kupası'nda bu akşam, gece ve gelecek sabahın programı

22.06.2026 09:54

Dünya Kupası'nda bu akşam, gece ve gelecek sabahın programı
Reuters

Lionel Messi.

AA
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, ikinci hafta maçlarıyla devam ediyor.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı I, J, K ve L Grubu'nda oynanacak 6 maçla sürecek.

 

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, J Grubu'nda Arjantin iel Avusturya, I Grubu'nda Fransa ile Irak, K Grubu'nda Portekiz ile Özbekistan, L Grubu'nda ise İngiltere ile Gana karşı karşıya gelecek.

 

Turnuvada bu akşam ve 23 Haziran Salı günü oynanacak maçların programı şöyle:

 

22 Haziran Pazartesi:

 

20.00 Arjantin-Avusturya (AT&T Stadı)

 

23 Haziran Salı:

 

I Grubu:

 

00.00 Fransa - Irak (Philadelphia Stadı)

 

03.00 Norveç - Senegal (New York New Jersey Stadı)

 

J Grubu:

 

06.00 Ürdün - Cezayir (San Francisco Bay Area Stadı)

 

K Grubu:

 

20.00 Portekiz - Özbekistan (Houston Stadı)

 

L Grubu:

 

23.00 İngiltere - Gana (Boston Stadı)

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