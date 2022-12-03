Dünya Kupası’nda bugün (3 Aralık)  hangi maçlar var? Dünya Kupası maç fikstürü

2022 Dünya Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 3 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 18:00 ile 22:00’de oynanacak iki mücadele ile son 16 turu başlayacak.



Son 16 turu maçları şöyle:



3 ARALIK



18.00 ABD-Hollanda

22.00 Arjantin-Avustralya



4 ARALIK



18.00 Fransa-Polonya

22.00 İngiltere-Senegal



5 ARALIK



18.00 Japonya-Hırvatistan

22.00 Brezilya-Güney Kore



6 ARALIK



18.00 Fas-İspanya

22.00 Portekiz-İsviçre



SON 16 TURA KALAN KALAN TAKIM



20 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanan 48 karşılaşmanın ardından 8 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar, son 16 turuna yükseldi.



Hollanda, Senegal, İngiltere, ABD, Arjantin, Polonya, Fransa, Avustralya, Japonya, İspanya, Fas, Hırvatistan, Brezilya, İsviçre, Portekiz ve Güney Kore, son 16 turunda oynamaya hak kazandı.



Ekvador, Katar, İran, Galler, Meksika, Suudi Arabistan, Tunus, Danimarka, Almanya, Kosta Rika, Belçika, Kanada, Kamerun, Sırbistan, Uruguay ve Gana ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.



Maç başına 2,5 gol



2022 Dünya Kupası'nın grup aşamasında toplam 120 gol atıldı.



Maç başına 2,5 gol ortalamasının yakalandığı grup maçlarının en skorer takımları ise 9'ar kez fileleri havalandıran İngiltere ile İspanya oldu.



12 yıl sonra en az golün atılan grup aşaması

Katar 2022, Güney Afrika 2010'un ardından grup aşamasında en az golün atıldığı Dünya Kupası olarak kayıtlara geçti.



Grup maçları dikkate alındığında 2010'da takımlar 101 kez fileleri havalandırırken, Brezilya 2014'te 136, Rusya 2018'de ise 122 gol kaydedildi.



