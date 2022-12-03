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Dünya Kupası’nda bugün (3 Aralık)  hangi maçlar var? Dünya Kupası maç fikstürü

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı. 20 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanan 48 karşılaşmanın ardından 8 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar, son 16 turuna yükseldi. Son 16’ya kalan takımlar çeyrek final için mücadele edecek. Peki, Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte 3 Aralık Dünya Kupası karşılaşmaları...

Dünya Kupası’nda bugün (3 Aralık)  hangi maçlar var? Dünya Kupası maç fikstürü

2022 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 3 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 18:00 ile 22:00’de oynanacak iki mücadele ile son 16 turu başlayacak.

Son 16 turu maçları şöyle:

3 ARALIK

18.00 ABD-Hollanda
22.00 Arjantin-Avustralya

4 ARALIK

18.00 Fransa-Polonya
22.00 İngiltere-Senegal

5 ARALIK

18.00 Japonya-Hırvatistan
22.00 Brezilya-Güney Kore

6 ARALIK

18.00 Fas-İspanya
22.00 Portekiz-İsviçre

Dünya Kupası’nda bugün (3 Aralık)  hangi maçlar var? Dünya Kupası maç fikstürü - 1

SON 16 TURA KALAN KALAN TAKIM

20 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanan 48 karşılaşmanın ardından 8 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar, son 16 turuna yükseldi.

Hollanda, Senegal, İngiltere, ABD, Arjantin, Polonya, Fransa, Avustralya, Japonya, İspanya, Fas, Hırvatistan, Brezilya, İsviçre, Portekiz ve Güney Kore, son 16 turunda oynamaya hak kazandı.

Ekvador, Katar, İran, Galler, Meksika, Suudi Arabistan, Tunus, Danimarka, Almanya, Kosta Rika, Belçika, Kanada, Kamerun, Sırbistan, Uruguay ve Gana ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.

başına 2,5 gol

2022 Dünya Kupası'nın grup aşamasında toplam 120 gol atıldı.

Maç başına 2,5 gol ortalamasının yakalandığı grup maçlarının en skorer takımları ise 9'ar kez fileleri havalandıran İngiltere ile İspanya oldu.

12 yıl sonra en az golün atılan grup aşaması
Katar 2022, Güney Afrika 2010'un ardından grup aşamasında en az golün atıldığı Dünya Kupası olarak kayıtlara geçti.

Grup maçları dikkate alındığında 2010'da takımlar 101 kez fileleri havalandırırken, Brezilya 2014'te 136, Rusya 2018'de ise 122 gol kaydedildi.

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