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Dünya Kupası’nda bugün (4 Aralık) hangi maçlar var? (2022 Dünya Kupası maç fikstürü)

Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden sürmeye devam ediyor. 2022 FIFA Katar Dünya Kupası maçlarında grup aşaması tamamlandı ve son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Dün son 16 turunda Hollanda, ABD'yi 3-1, Arjantin ise Avustralya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Peki, Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?

Dünya Kupası’nda bugün (4 Aralık) hangi maçlar var? (2022 Dünya Kupası maç fikstürü)

2022 FIFA maçlarında günün programı belli oldu. Dün oynanan maçlarla birlikte ilk çeyrek finalistler Hollanda ve Arjantin oldu. Bugün oynanacak olan maçlarla birlikte diğer çeyrek finalistler belli olacak. İşte Dünya Kupası'nda günün fikstürü.

İLK ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Dünya Kupası'nda dün müthiş mücadeleler yaşandı. Son 16 turunda mücadele veren Hollanda, zorlu ABD'yi 3-1 yendi. Arjantin ise Avustralya karşısında ter dökerek mücadeleyi 2-1 kazandı.

Böylelikle Hollanda ve Arjantin ilk çeyrek finalistler oldu. İki takım 9 Aralık'ta çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası’nda bugün (4 Aralık) hangi maçlar var? (2022 Dünya Kupası maç fikstürü) - 1

DÜNYA KUPASI'NDA GÜNÜN PROGRAMI (4 ARALIK 2022)

18.00 Fransa - Polonya (TRT 1)

22.00 İngiltere - Senegal (TRT 1)

Bugün oynanacak maçların galipleri çeyrek finalde birbirlerine rakip olacak.

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