Dünya Kupası’nda bugün (4 Aralık) hangi maçlar var? Dünya Kupası maç programı

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Avustralya’yı 2-1’lik skorla mağlup ederek çeyrek finalde ABD'yi 3-1'lik skorla eleyen Hollanda ile eşleşti. Dünya Kupası'nda 2 çeyrek finalist daha bugün belli olacak. Son şampiyon Fransa, Polonya ile karşılaşacak. Günün diğer maçında İngiltere ile Senegal karşı karşıya gelecek.



Dünya Kupası'nda 2 çeyrek final bileti daha sahibini bulacak.



Son şampiyon ve bu turnuvanın da favorisi Fransa ile Polonya son 16 turunda adlarını çeyrek finale yazdırmak için mücadele edecek.



Fransa, Avustralya, Tunus ve Danimarka'yı geride bıraktığı gruptan lider çıktı.



Horozlar, bu turnuvaya Benzema, Pogba ve Kante'den yoksun geldi.



Polonya, Arjantin'in gerisinde kaldığı grupta Meksika ve Suudi Arabistan'ı geçerek son 16 turuna yükseldi.



Fransa - Polonya maçı saat 18.00'de başlayacak.



Karşılaşmayı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela Saez yönetecek.



Diğer son 16 turu eşleşmesi İngiltere ile Senegal arasında oynanacak.



Avrupa ekibi, İran ve Galler'i yendi, Amerika Birleşik Devletleri ile berabere kaldı ve grubundan lider çıktı.



Senegal ise ilk maçında Hollanda'ya yenildi. Afrika ekibi devamında, Katar ve Ekvador'u yenerek grubundan ikinci olarak çıktı.



İngiltere - Senegal maçı saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.



Bu iki eşleşmeden tur atlayacak takımlar, çeyrek finalde eşleşecek.



Son 16 turunda kalan maçlar şöyle:

4 ARALIK



18.00 Fransa-Polonya



22.00 İngiltere-Senegal



5 ARALIK



18.00 Japonya-Hırvatistan



22.00 Brezilya-Güney Kore



6 ARALIK



18.00 Fas-İspanya



22.00 Portekiz-İsviçre