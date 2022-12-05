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Dünya Kupası’nda bugün (5 Aralık) hangi maçlar var? (2022 Dünya Kupası maç fikstürü)

Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden sürmeye devam ediyor. 2022 FIFA Katar Dünya Kupası maçlarında grup aşaması tamamlandı ve son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Son 16 turunda şu ana kadar oynanan maçların ardından çeyrek finalistler belli oluyor. Peki, Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?

Dünya Kupası’nda bugün (5 Aralık) hangi maçlar var? (2022 Dünya Kupası maç fikstürü)

2022 FIFA maçlarında günün programı belli oldu. Bugün oynanacak olan maçlarla birlikte diğer çeyrek finalistler belli olacak. İşte Dünya Kupası'nda günün programı.

İLK ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Dünya Kupası'nda 3 Aralık akşamı müthiş mücadeleler yaşandı. Son 16 turunda mücadele veren Hollanda, zorlu ABD'yi 3-1 yendi. Arjantin ise Avustralya karşısında ter dökerek mücadeleyi 2-1 kazandı.

Böylelikle Hollanda ve Arjantin ilk çeyrek finalistler oldu. İki takım 9 Aralık'ta çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

4 Aralık'ta ise Fransa, Polonya karşısında ter döktü. Fransız ekip mücadeleyi 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finale yükselen bir diğer ekip ise İngiltere oldu. Yıldızlarla dolu kadrosuyla Senagal karşısında mücadele eden İngiltere karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Dünya Kupası’nda bugün (5 Aralık) hangi maçlar var? (2022 Dünya Kupası maç fikstürü) - 1

DÜNYA KUPASI'NDA GÜNÜN PROGRAMI (5 ARALIK 2022)

18.00 Japonya-Hırvatistan

22.00 Brezilya-Güney Kore

Bugün oynanacak maçların galipleri çeyrek finalde birbirlerine rakip olacak.

Son 16 turunda kalan diğer maçlar şöyle:

6 ARALIK

18.00 Fas-İspanya

22.00 Portekiz-İsviçre

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