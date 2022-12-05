Dünya Kupası’nda bugün (5 Aralık) hangi maçlar var? (2022 Dünya Kupası maç fikstürü)

2022 FIFA Dünya Kupası maçlarında günün programı belli oldu. Bugün oynanacak olan maçlarla birlikte diğer çeyrek finalistler belli olacak. İşte Dünya Kupası'nda günün maç programı.



İLK ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDU



Dünya Kupası'nda 3 Aralık akşamı müthiş mücadeleler yaşandı. Son 16 turunda mücadele veren Hollanda, zorlu ABD'yi 3-1 yendi. Arjantin ise Avustralya karşısında ter dökerek mücadeleyi 2-1 kazandı.

Böylelikle Hollanda ve Arjantin ilk çeyrek finalistler oldu. İki takım 9 Aralık'ta çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

4 Aralık'ta ise Fransa, Polonya karşısında ter döktü. Fransız ekip mücadeleyi 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finale yükselen bir diğer ekip ise İngiltere oldu. Yıldızlarla dolu kadrosuyla Senagal karşısında mücadele eden İngiltere karşılaşmayı 3-0 kazandı.

DÜNYA KUPASI'NDA GÜNÜN PROGRAMI (5 ARALIK 2022)



18.00 Japonya-Hırvatistan



22.00 Brezilya-Güney Kore



Bugün oynanacak maçların galipleri çeyrek finalde birbirlerine rakip olacak.



Son 16 turunda kalan diğer maçlar şöyle:



6 ARALIK



18.00 Fas-İspanya



22.00 Portekiz-İsviçre